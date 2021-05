Nordhausen: Captain wartet im Tierheim

Nordhausen. Kein einfacher Hund: Aber es lohnt sich, sein Herz zu erobern.

Das Nordhäuser Tierheim möchte den Shar-Pei-Rüden Captain vermitteln. „Nächste Woche feiert er seinen vierten Geburtstag und das ausgerechnet im Tierheim“, bedauert Sandra Mühle vom Tierheim-Verein. „Es ist bereits sein zweiter Geburtstag bei uns.“

Zu Beginn war an Captain kein Herankommen, erinnert sich Sandra Mühle. Der Hund habe starke Verhaltensauffälligkeiten gezeigt und zunächst niemanden an sich herangelassen. Tierheimleiterin Jenny schaffte es, sein Vertrauen zu gewinnen. So wurde die Chefin nach und nach Captains Liebling. „Er kann ein so unglaublich toller Hund sein“, schwärmt Sandra Mühle.

Um Captains Herz zu erobern, brauche es vor allem eins: viel Zeit. Diese benötige der Rüde einfach, um sich an die neuen Menschen zu gewöhnen. Aber Captain sei es wert, die Zeit zu investieren, meint Sandra Mühle. Mit ihm habe man einen treuen und sehr kuscheligen Begleiter an der Seite.

Captain ist kastriert, geimpft und gechipt. Er mag keine Katzen. Kleintiere und Kinder unter 14 Jahre sollten auch nicht im neuen Zuhause leben.

Weitere Informationen zu Captain gibt es im Tierheim zu den Öffnungszeiten unter Telefon: 03631 / 900101.