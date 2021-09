Nordhausen erlebt eine Buchpremiere mit Freudentränen

Nordhausen. Winfried Schmitt alias Prof. Zwanziger präsentiert sein erstes Buch mit 100 Wieän-Kolumnen auf Nordhäuser Mundart.

Lesung, dieses Wort würde dem nicht gerecht, was am Donnerstagabend – und wegen des großen Interesses noch einmal am Freitagabend – in der Nordhäuser Traditionsbrennerei ablief.

Winfried Schmitt, besser bekannt als Prof. Zwanziger aus der Nordhäuser Rolandgruppe (und das schon seit Zeiten von Erich Honecker), lud ein, sein erstes Buch vorzustellen: 100 Kolumnen auf Nordhisser Mundart. Über Furz und Feuerstein, Putin und Jendricke. Wobei er zunächst dem Publikum eine wissenschaftliche Weltneuheit präsentierte: den Kornstein. Fällt dieser aus einer Höhe von etwa 50 Zentimetern zu Boden, wenn man ihn loslässt, dann ist es Zeit, einen Korn zu trinken. Quod erat demonstrandum!

Winfried Schmitt las im Anschluss nicht nur aus seinen Kolumnen, die seit 2013 in der Thüringer Allgemeinen erscheinen und nun erstmals in gesammelter Form vorliegen. Er schob auch immer wieder Betrachtungen zur aktuellen Politik ein, wobei so ziemlich alle ihr Fett wegbekamen, vor allem aber die Kanzlerkandidaten.

Mit dem Gendern kann sich der Professer, wie er in Nordhausen nur genannt wird, wohl niemals anfreunden. Falle es ihm doch schwer, den Begriff „Dotterorsch“ ins Femininum zu transferieren.

Die vorgetragenen Theorien erzeugten beim Publikum immer wieder heftige Lachanfälle. Was wiederum den Vortragenden anspornte und zu kabarettistischen Höchstleistungen trug. Mit dem Buch legt Winfried Schmitt letztlich auch eine kleine Chronik für die Stadt Nordhausen vor. Beginnend mit gewissen Personalquerelen im Rathaus über die Diskussionen um Bürgerhaus, Feuerwache und Bahnhofsklo, bis hin zur Flüchtlings- und Coronakrise.

Kein Thema bleibt unausgesprochen, keinen Fettnapf lässt er aus. Das darf er, schaut Zwanziger doch inzwischen seit 40 Jahren den Leuten aufs Maul.

Das Buch ist ab sofort im Nordhäuser Buchhaus Rose erhältlich.