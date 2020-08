Nordhausen: Erster Schultag in der sanierten Albert-Kuntz-Schule

Erster Schultag für die Mädchen und Jungen in der komplett sanierten Albert-Kuntz-Grundschule in Salza.

Die seit September 2019 in zwei Bauabschnitten komplett sanierte staatlichen Grundschule „Albert Kuntz“ in Salza konnte an diesem Montag wieder von allen Schülern in Beschlag genommen werden. Aus diesem Grund muss die Sporthalle, die ebenfalls saniert wird, geschlossen werden, erklärt Stadtsprecher Lutz Fischer. Im Herbst sollen dann auch Sporthalle und Sportplatz fertiggestellt sein. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf mehr als 3,6 Millionen Euro.

Für die umfassende Sanierung wurde die Schule in jeweils zwei Abschnitte eingeteilt. Die Absicherung der erforderlichen Unterrichts- und Aufenthaltskapazitäten für den jeweils gesperrten Gebäudeteil erfolgte über die aufgestellten Containeranlagen.

Mit der Komplettsanierung gehen die Herstellung der Barrierefreiheit, die Installation eines Amok-Warnsystems, die Trockenlegung des Kellergeschosses, die Sanierung der Klinkerfassade, die Erneuerung der Innentüren und der Fußbodenbeläge, die malermäßige Instandsetzung des gesamten Gebäudes, die Erneuerung der Elektroanlage sowie der Einbau eines flächendeckenden WLAN im Schulgebäude einher, fasst Lutz Fischer noch einmal zusammen. Zudem erfolgt die Sanierung der Schulsporthalle und der Außensportanlagen der Grundschule.