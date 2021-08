Nordhausen hat zwei neue Oberbrandmeister

Nordhausen. Steffen König und Eric Rasch von der Berufsfeuerwehr freuen sich über ihre Beförderungen.

Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) nahm am Dienstag zwei Beförderungen in der Nordhäuser Berufsfeuerwehr vor: Sowohl Steffen König als auch Eric Rasch sind jetzt Oberbrandmeister. Die beiden Beamten führen den Dienstposten des stellvertretenden Wachabteilungsleiters aus. Steffen König übte den Dienstposten bereits in der Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2019 sowie auch danach vertretungsweise kommissarisch aus und Eric Rasch seit dem 31. Oktober 2014, berichtet Stadtsprecher Lutz Fischer. In dieser Zeit konnte die Eignung der Beamten festgestellt werden. Ihnen wurde nun offiziell der Dienstposten des stellvertretenden Wachabteilungsleiters übertragen.