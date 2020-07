Nordhausen. In der Flohburg von Nordhausen startet in dieser Woche eine neue Ausstellung zum Thema „800 Jahre Reichsstadt“.

Nordhausen: Historische Reichsstadtfahnen sind zurück im Museum

Im Beisein des Oberbürgermeisters Kai Buchmann (parteilos), des Nordhäuser Ehrenbürgers Andreas Lesser und des Geschichts- und Altertumsvereins sind am Montag die beiden restaurierten historischen Reichsstadtfahnen von 1742 und 1763 an das Museum Flohburg übergeben worden. Dies ist zugleich Startschuss für die erste Ausstellung in einem Zyklus „Reichsstadt ist...“ zu 800 Jahre Reichsstadt Nordhausen.

„Mit den restaurierten Fahnen erhalten wir wichtige historische und museale Erinnerungsstücke unserer Stadtgeschichte zurück“, erklärte Buchmann. „Dafür danke ich im Namen unserer Stadt für das bürgerschaftliche Engagement, das in der Spendenaktion der Thüringer Allgemeinen und des Geschichts- und Altertumsvereins deutlich wurde, sowie natürlich der Lesserstiftung für die umfangreiche Unterstützung.“

Die Thüringer Allgemeine hatte im Frühjahr 2018 den Spendenaufruf zum Erhalt und Restauration der historischen Fahnen begleitet. Im gleichen Jahr konnte die Spendensumme von 5340 Euro symbolisch seitens des Geschichtsvereins an die Stadt übergeben werden. „Mit diesem Geld wurde die größere Fahne restauriert“, berichtet Museumsleiterin Susanne Hinsching. „Die insgesamt 8000 Euro dafür wurden durch städtische Haushaltsmittel ergänzt. Die Finanzierung der Restaurierung der zweiten kleineren Stadtfahne wurde komplett durch die Lesser-Stiftung übernommen.“ Seit Januar 2019 wurden die beiden historischen Reichsstadtfahnen von einer Dresdner Restauratorin überarbeitet.

Die Ausstellungsreihe „800 Jahre Reichsstadt“ erinnert an die Erhebung Nordhausens zu einer Stadt der deutschen Könige und Kaiser zwischen 1220 und 1223. Zum Auftakt der Reihe wird ab dieser Woche das Thema „Herrschaftszeichen und Recht“ beleuchtet. Wie wurde königliche Herrschaft in der Reichsstadt Nordhausen ausgeübt und von den einfachen Menschen wahrgenommen? Welche Symbole, Gegenstände und Wahrzeichen waren in vormodernen Zeiten mit der Macht von Adligen und Königen, manchmal aber auch einfachen Bürgern über Land und Leute verknüpft? Und wie wirkten sich derartige Verknüpfungen auf den Alltag und die Rechtsprechung in der Stadt Nordhausen aus? Eben solchen Fragen geht die Ausstellung nach. In der Präsentation spielen spannende historische Objekte (beispielsweise Waffen, Fahnen oder Rechtsbücher) ebenso eine Rolle, wie einige aus dem Alltag bekannte Bestandteile des Stadtbildes. Außerdem wird veranschaulicht, wie sich die Nordhäuser Bürgerschaft in ihrer reichsstädtischen Geschichte (1220 – 1803) organisierte. Dabei geht es unter anderem um die grundlegende Frage, inwieweit sich die Bürger der Reichsstadt Nordhausen trotz ihrer Bindung an die Autoritäten der Könige und Kaiser tatsächlich eigenständig verwalteten.