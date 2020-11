Nordhausen: Horizont-Verein hilft Südharzern in schwierigen Lebenslagen

Noch immer gibt es im Kreis Nordhausen viele Männer und Frauen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden und kaum eine Chance auf die Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt haben. Als Netzwerkpartner der Arbeitsagentur und des Jobcenters kommen Vivien Ronniger und Michael Gerboth „ins Spiel“, wenn langzeitarbeitslose Menschen intensivere Unterstützung benötigen.

Die zwei Integrationsbegleiter des „Perspektiv Center Nordhausen“ (PCN), das beim Horizont-Verein in der Elisabethstraße in Nordhausen angesiedelt ist, reichen die helfenden Hände, um den oft mit Hindernissen versperrten Weg zurück ins Arbeitsleben gemeinsam zu bewältigen. Zum 1. Januar 2021 verlängert sich die Laufzeit des „Perspektiv Center Nordhausen“ um weitere 12 Monate und geht somit in das bereits elfte Kalenderjahr seit Projektstart.

„Die einzelfallbezogene Beratung, das Nutzen von Handlungsspielräumen in der Förder- und Vermittlungspraxis, Transparenz und Klarheit über den Auftrag sowie die stetige Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände bilden die Basis der Zusammenarbeit“, erklärt Michael Gerboth. „Kommunikation auf Augenhöhe, mit Wertschätzung und Empathie, eine angenehme und vertrauensbildende Gesprächsatmosphäre, die Möglichkeit auch über persönliche oder familiäre Probleme sprechen zu können und das Wissen darum, dass sich die Integrationsbegleiter die nötige Zeit nehmen, werden zudem von Projektteilnehmern sehr geschätzt.“

Diese Herangehensweise zeigte in den vergangenen Jahren eine positive Wirkung. Von den 50 Teilnehmern des Integrationsprojektes konnte 2019 knapp ein Drittel in eine sozialversicherungspflichtige Arbeit begleitet werden. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Teilnehmer zurückgegangen. Daher wenden sich die beiden Integrationsbegleiter an alle Personen, die dringend einer Hilfe bedürfen und den Willen haben, wieder in eine Tätigkeit einzumünden.

Wer sich genauer über das Projekt oder die Inhalte informieren will, kann per E-Mail (info.pcn@horizont-verein.de) oder telefonisch unter 03631 / 473 39 12 Kontakt aufnehmen.