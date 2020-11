Nordhausen: Landrat wird Ende Februar gewählt

Nordhausen. Bürgermeisterwahl von Werther ist am 28. Februar. Die Bürger der Gemeinde Hohenstein dürfen schon am 7. Februar ihren kommunalpolitischen Chef wählen.

Das Landesverwaltungsamt hat jetzt den Termin für die Landratswahl im kommenden Jahr festgelegt, berichtet Jessica Piper, Sprecherin der Kreisverwaltung. Der Wahltermin ist am 28. Februar 2021. Eine mögliche Stichwahl wäre dann am 14. März. Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat mit der Gemeinde Werther abgestimmt, dass die dortige Bürgermeisterwahl zum selben Termin stattfindet. Die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Hohenstein ist bereits am 7. Februar (Stichwahl: 21. Februar). Der Termin in Hohenstein muss vorher sein, da die Dienstzeit des dortigen Bürgermeisters bereits im Februar 2021 abläuft. Die Dienstzeiten des Landrates und des Bürgermeisters von Werther enden erst Anfang Mai 2021, erklärt Piper.