Nordhausen: Preis für Masterstudent aus Ägypten

Bereits zum zehnten Mal hat die Nordhäuser Hochschule den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) verliehen. Preisträger ist in diesem Jahr der Student Fady Halim Helmy Guirgis aus Ägypten.

Geehrt werden mit dem DAAD-Preis internationale Studenten, die sich durch hervorragende akademische Leistungen sowie herausragendes soziales und kulturelles Engagement auszeichnen. Guirgis kam nach einem Bachelor-Studium in Jena 2019 nach Nordhausen für ein Masterstudium der Therapeutischen Sozialen Arbeit.

Schnell konnte er durch seine hohe Motivation, mit der er sein Studium ausübt, seinen guten akademischen Leistungen und seinen herausragenden Deutschkenntnissen überzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule. Schon in Jena engagierte er sich in der Flüchtlingsarbeit. So war er ehrenamtlich in der Initiative für Flüchtlinge in Weimar tätig, arbeitete bei der Caritas, im SOS-Kinderdorf und als sozialpädagogische studentische Hilfskraft beim Internationalen Bund in Weimar. Zudem ist er als Sprach- und Kulturvermittler für Refugio Thüringen tätig und als Fundraiser für „Ärzte ohne Grenzen“.

Guirgis ist aktives Mitglied in mehreren Hochschulgruppen, etwa von Amnesty International und Unicef. Seit Jahresbeginn arbeitet der Ägypter zudem als wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt „Welcome – Studierende engagieren sich für Geflüchtete“ an der Hochschule.