Nordhausen stellt neue Papierkörbe auf

So langsam sieht man sie immer mehr im Nordhäuser Stadtbild: neue und größere Papierkörbe. Die Stadt tauscht seit einigen Wochen die älteren und viel zu kleinen Modelle gegen ein neues Papierkorb-Modell aus. Vor allem im Innenstadtbereich sind sie schon zu sehen. „Wir haben nicht einfach neue Müllbehälter angeschafft“, erklärte der zuständige Sachgebietsleiter Steffen Meyer. „Die Anforderungen an das neue Modell waren vielfältig und reichen von einem größeren Fassungsvermögen bis zur Bedienbarkeit“, betonte Meyer. „Wir haben von der Bahnhofstraße über die Rautenstraße bis zum Bebelplatz die neuen größeren Müllbehälter aufgestellt. Davon sollen jedes Jahr etwa zehn Stück der älteren und kleineren ersetzt werden. Diese verschwinden dann allerdings nicht auf dem Schrott, sondern werden, wenn es der Zustand zulässt, in den Ortsteilen und dort, wo wir eine hohe Frequentierung sehen, eingesetzt“, berichtete Meyer.

Das jährliche Müllaufkommen in der Stadt Nordhausen beträgt etwa 30 Tonnen. Zum Vergleich: Die Beschäftigten der Südharzwerke und der Stadtverwaltung haben knapp zwei Tonnen Hinterlassenschaften der Silvesternacht im Januar aufgelesen und somit zur Wiederherstellung der Sauberkeit auf öffentlichen Wegen, Treppen und Plätzen beigetragen.