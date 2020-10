Nordhausen: Verdi plant Streik vor der Sparkasse

Mitarbeiter der Nordhäuser Kreissparkasse wollen am Donnerstag in der Töpferstraße streiken.

Verdi ruft zum Streik auf. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft fordert die Mitarbeiterinnen der Nordhäuser Kreissparkasse auf, an diesem Donnerstag die Arbeit niederzulegen. Der Grund: Die Sparkassensonderzahlung soll gestrichen werden. Verdi will gegen diese Absicht kämpfen. „Diese seit 2005 geleistete Zahlung zählt zum festen Bestandteil des Jahresbruttoeinkommens“, erklärt Gewerkschaftssekretärin Katrin Behrens. Der Streik soll um 7 Uhr vor dem Café Central in der Töpferstraße beginnen. Gegen 8 Uhr sei eine Kundgebung geplant, kündigt Behrens an.

Trotz des Streiks werde die Hauptfiliale der Kreissparkasse am Kornmarkt ohne Einschränkungen ab 8 Uhr geöffnet haben, verspricht der Nordhäuser Sparkassenchef Wolfgang Asche.