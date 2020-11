Nordhausen will Wohnmobil-Stellplätze: Studienarbeit könnte Chancen aufzeigen

Wohnmobil-Camping ist deutschlandweit zum Trend. Auch der Südharz profitiert von Touristen wie Axel Bittner, der im Sommer in Rodishain einen Kurzurlaub mit Hündchen Snoopy machte. Die Kernstadt will ebenfalls mehr Stellflächen anbieten.

Nordhausen. Eine Bachelorarbeit an der Uni in Jena könnte sich als Glücksfall für das Rathaus in Nordhausen erweisen.

Das Nordhäuser Rathaus will Wohnmobil-Touristen mit mehr Stellflächen locken. Am Bebelplatz und in der Wendeschleife der Parkallee sind nach aktuellen Planungen reine Stellflächen ohne Infrastrukturanbindung vorgesehen, heißt es aus einer Antwort der Verwaltung an die Stadträte. Neue Ideen zu guten Standorten soll darüber eine geplante Bachelorarbeit eines Studierenden der Universität in Jena bringen. Die sei Anfang 2021 geplant.

Der Plan dahinter: Die Arbeit will Standorte und deren Zielgruppen erfassen sowie die Anbindung nebst der Platz- und Eigentumsverhältnisse erheben, kündigt das Rathaus weiter an. „Daraus lassen sich die haushalterisch einzuplanenden Kosten für die Investition ermitteln und Betriebskosten ableiten.