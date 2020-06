Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Zukunftsweisende Begegnungen mit Bochumern

Partnerschaften brauchen Strukturen, aber vor allem offene Herzen. Ganz dieser Überzeugung entsprechend engagiert sich Carmen Witzel, Chefin der Rothleimmühle, unermüdlich für Kooperationen zwischen Nordhäusern und Menschen aus Bochum. „Gemeinsam mit vielen Partnern planen wir für 2021 weitere Begegnungen: eine gemeinsame Ferienfreizeit, ein Vernetzungswochenende für Vereine und Institutionen zum Beispiel.“

Diskussionen über den Jugendaustausch und Projektideen

Dieser Tage – im Rahmen des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft – begrüßte Carmen Witzel Bochumer für einige Tage. Sie schwärmt von „herzerwärmenden und zukunftsweisenden Begegnungen“. So kam es zum Gedankenaustausch der Spitzen beider Kreisjugendringe: „Wir konnten in einigen Bereichen interessante Schnittmengen und Themen identifizieren, die es lohnt, weiter gemeinsam zu reflektieren“, so Thomas Herwig, Geschäftsführer des Nordhäuser Kreisjugendrings. Die Situation der Jugendarbeit in Zeiten der Pandemie war ebenso ein Thema wie inhaltliche Projektideen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora informierten sich die Gäste aus Bochum über die pädagogischen Angebote für Gruppen und die Möglichkeiten der vertieften Auseinandersetzung mit Themen der Geschichte des Nationalsozialismus.