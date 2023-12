Berlin Die Lokführergewerkschaft hat ab heute Abend zum Warnstreik aufgerufen. Die Bahn stellt einen Notfahrplan auf. Was heißt das?

Bahnreisende müssen sich erneut auf Einschränkungen und Ausfälle einstellen: Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum Streik aufgerufen. Dieser soll am Donnerstagabend um 18 Uhr im Güterverkehr und um 22 Uhr im Personenverkehr beginnen und bis Freitagabend, 22 Uhr, andauern. Fahrgäste müssen allerdings schon vor dem Beginn des Warnstreiks und bis in den Samstag hinein mit Einschränkungen rechnen.

Der Streik betrifft den Fern- und Regionalverkehr sowie in einigen Regionen, etwa in Berlin und Hamburg, auch Teile des Nahverkehrs. Im Regionalverkehr erwartet die Deutsche Bahn große Unterschiede bei den Auswirkungen des Warnstreiks je nach Region. In Bayern werde der Verkehr aufgrund der Witterung weitgehend zum Erliegen kommen. Anderswo sei das nicht der Fall, sagte Bahnsprecher Achim Stauß am Donnerstag.

Mehr zum Streik lesen Sie hier:Deutsche Bahn – Warnstreik von heute Abend bis Freitag

Deutsche Bahn will Notfahrplan am Donnerstagnachmittag veröffentlichen

Im Fernverkehr sollen nach Auskunft der Deutschen Bahn rund 20 Prozent der Züge fahren. Wie auch bei vergangenen Streiks will die Bahn einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten aufstellen. Für diese Fahrten sollen dann längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt werden, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Eine Mitfahrt könne dennoch nicht garantiert werden, heißt es. Welche Züge genau fahren werden, ist noch nicht klar. Der Notfahrplan soll am Donnerstagnachmittag auf der Seite der Deutschen Bahn und in der App veröffentlicht werden.

Ebenfalls interessant:Bahnstreik ab heute Abend – Das sind Ihre Rechte als Fahrgast

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will mit der Aktion den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Sie will so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. „Die Arbeitgeberseite mauert allerorten und ist nicht bereit, den Beschäftigten die ihnen zustehende Wertschätzung und Anerkennung für die geleistete Arbeit zukommen zu lassen“, kritisierte die Gewerkschaft.