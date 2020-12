NSU, Baby, Awo: Die wichtigsten Ereignisse 2020 in Thüringen von April bis Juni

17. April - Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion steigt auf 50. Am stärksten betroffen ist der Kreis Greiz mit 16 Toten. Landesweit wurde das Virus kumuliert bei 1688 Menschen festgestellt.

Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte standen im Mittelpunkt des NSU-Prozesses Foto: Peter Kneffel / dpa / Archivfoto

21. April - Das Oberlandesgericht München legt knapp zwei Jahre nach dem Urteil im NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte die schriftliche Urteilsbegründung auf 3025 Seiten vor. Alle Angeklagten beziehungsweise ihre Verteidiger sowie die Bundesanwaltschaft hatten bereits Revision eingelegt.

23. April - Nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichts ermöglicht auch Thüringen wieder Kundgebungen und Gottesdienste, allerdings mit eingeschränkten Teilnehmerzahlen.

24. April - Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern können wieder öffnen, weitere Lockerungen gibt es ab dem 4. Mai unter anderem für alle Geschäfte, Friseure, Spielplätze sowie Individualsport im Freien.

27. April - Die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen mit den Abiturklassen sowie der Kitas mit erweiterter Notbetreuung beginnt.

28. April - Die Polizei verhaftet bei einer Razzia mit 100 Beamten gegen mutmaßliche rechte Gewalttäter aus der Erfurter Fußball-Szene drei Männer in Thüringen und Sachsen-Anhalt, einen weiteren Ende Juli in Gotha. Nach unter anderem zwei Überfällen auf Jenaer Fans geht es um den Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Beteiligt gewesen sein sollen Angehörige der Gruppierung „Jungsturm“. Am 12. November beginnt in Gera der Prozess gegen vier Männer.

3. Mai - Für die Feier zu 100 Jahren Landesgründung muss sich Thüringen mit Videobotschaften von Landespolitikern, Wirtschaftsvertretern und Wissenschaftlern begnügen. Das Land war am 1. Mai 1920 aus einem freiwilligen Zusammenschluss der Freistaaten Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen sowie des Volksstaates Reuß entstanden.

5. Mai - In Erfurt beginnt der Prozess gegen zwei Polizisten, denen vorgeworfen wird, eine Frau vergewaltigt zu haben. Sie waren im September 2019 wegen einer Identitätsfeststellung mit ihr in ihre Wohnung in Marlishausen (Ilm-Kreis) gefahren. Die Polizisten sprachen von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr.

15. Mai - Restaurants und Hotels können nach kommunalen Vorgaben wieder öffnen, weitere Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Die Kreise Greiz und Sonneberg fallen unter den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die Zahl der Infektionen in Thüringen liegt kumuliert bei 2689.

18. Mai - Kommunen dürfen in Kitas den eingeschränkten Regelbetrieb wieder aufnehmen.

22. Mai - . Hintergrund ist der Streit mit dem Bundesverband um überhöhte Gehälter an der Spitze der Tochtergesellschaft AJS gGmbH. Am 29. Mai bitten deren zwei Geschäftsführer um ihre Abberufung zu Ende Juni. Im August wird der Vertrag mit Hauptgeschäftsführer Michael Hack fristlos beendet.

25. Mail - Landtag und Grünen-Fraktion einigen sich vor dem Verfassungsgerichtshof in einem Vergleich, dass Babys in den Plenarsaal mitgenommen werden dürfen. Bei Kindern über einem Jahr entscheide die Parlamentspräsidentin. Die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling hatte im August 2018 mit ihrem wenige Wochen alten Sohn den Plenarsaal verlassen müssen.

3. Juni - Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen ehemaligen Weimarer Turntrainer auf. Das Gericht sah unter anderem eine nicht ausreichende Aufklärung des Angeklagten über die Folge von Prozessabsprachen zu Geständnissen und Strafhöhen. Das Landgericht Erfurt hatte den Mann im September 2018 zu drei Jahren und acht Monaten Haft wegen 82 Fällen an jungen Turnerinnen über acht Jahre hinweg verurteilt.

5. Juni - Der Landtag beschließt ein 1,26 Milliarden Euro umfassendes Corona-Hilfspaket, das 700 Millionen Euro Landesmittel enthält. Es sieht unter anderem Ausgleich für kommunale Steuerausfälle vor sowie Überbrückungshilfen für mittelständische Unternehmen und Solo-Selbstständige.

13. Juni - Thüringen hebt trotz Kritik als erstes Land die Kontaktbeschränkungen auf, bleibt aber anders als zunächst von Ministerpräsident Bodo Ramelow vorgeschlagen bei der Maskenpflicht in Nahverkehr und Geschäften. Die Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen liegt bei 3156.

15. Juni - Das Oberverwaltungsgericht bestätigt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften.

24. Juni - Der Verfassungsgerichtshof weist einen Eilantrag der AfD-Fraktion gegen die Thüringer Corona-Verordnung zurück, da die angegriffenen Grundrechtseinschränkungen im Verhältnis zu den Infektionsschutzzielen hinzunehmen seien. Bis Ende Juni starben rund 181 Menschen mit einer Corona-Infektion bei mehr als 3200 Infektionen.

28. Juni - Marko Wolfram (SPD) bleibt Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt. Der 46-Jährige und musste damit nicht in eine Stichwahl. Der CDU-Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck erhielt 23,7 Prozent, Brunhilde Nauer von der AfD kam auf 17,8 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,4 Prozent.

