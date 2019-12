Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberbürgermeister Buchmann: Nordhausen hat seinen Investitionsstau abgebaut

„Mit Stolz können Sie als Bürger, die Stadträte und auch die Stadtverwaltung auf das Jahr 2019 zurückblicken“, meint Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) in seinen Weihnachts- und Neujahrsgrüßen. Es sei ein Jahr gewesen, in dem vieles initiiert, angepackt und umgesetzt wurde. Dafür bedanke er sich herzlich.

„Wir haben in den vergangenen 12 Monaten viel bewirkt, was zur Verbesserung in unserer schönen Heimatstadt beiträgt. Die Sanierung von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Straßen und Brücken wurde in Angriff genommen und bereits erfolgreich umgesetzt“, zählt Buchmann auf. Die Stadt habe ihre beiden großen Baumaßnahmen, die seit Jahrzehnten längst überfällige neue Feuerwache und die Theatersanierung, forciert und in die Umsetzungsphase gebracht.

Gemeinsam mit dem Stadtrat sei es der Stadtverwaltung gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt für 2020 aufzustellen und zu beschließen. „Noch nie hat die Stadt Nordhausen einen so großen Investitionshaushalt mit rund 27 Millionen Euro gestemmt“, betont Buchmann. Der Instandhaltungs- und Investitionsstau, der während der vergangenen Haushaltskonsolidierungsphase nicht vermieden werden konnte, werde ab jetzt Stück für Stück abgebaut.

Der Stadt Nordhausen sei im Vergleich der Kommunen des Freistaates etwas Unübliches gelungen. „Wir haben die Phase der Haushaltskonsolidierung vorzeitig, immerhin fünf Jahre vor dem geplanten Ende beendet“, unterstreicht der Oberbürgermeister. Dies bedeute auch: „Nordhausen ist wieder eine aktive Stadt.“

„Ohne das strenge Spardiktat können wir kleine Maßnahmen mit großer Wirkung, zum Beispiel die Erneuerung des Skateparks oder die Sanierung der Gehegetreppe angehen. Damit bewirken wir sichtbare Veränderungen zum Positiven für unser Gemeinwohl“, erklärt Buchmann. Dies bedeute aber im Umkehrschluss nicht, dass man nun all das in zwölf Monaten aufholen könne, was die Jahre zuvor vernachlässigt wurde. „Wir haben viel erreicht, sind aber noch lange nicht am Ziel“, stellt der Oberbürgermeister klar. In Nordhausen werde es auch in 2020 vorangehen und interessant bleiben.

„Ich möchte all jenen danken, die sich im Jahr 2019 am Arbeitsplatz, im nachbarschaftlichen Miteinander, in den Stadt- und Ortsteilen, in ehrenamtlichen Organisationen, Rettungsdiensten, Vereinen, Kirchen und Religionsgemeinschaften, in Verwaltungen und an ganz vielen Stellen für unsere Gesellschaft eingesetzt haben“, holt Buchmann weit aus.

„Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien und Ihren Freunden für die kommenden Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel eine schöne und friedliche Zeit“, sagt der Oberbürgermeister abschließend.