Hof. Ein Mann beleidigt eine Ladenbesitzerin in Hof und entblößt sich vor ihr. Doch sein Penis-Tattoo überführt den Exhibitionisten später.

Sein Tattoo am Penis ist einem Exhibitionisten in Hof in Oberfranken zum Verhängnis geworden. Dank des unter die Haut gehenden Details überführten die Beamten laut ihren Angaben den 46-Jährigen.

Der Mann hatte am Montagabend eine Ladenbesitzerin beleidigt und dann die Hose heruntergezogen, als sie ihn aufforderte, nicht im Eingangsbereich des Geschäfts zu schlafen. „Der Frau blieb somit der Anblick seines Geschlechtsteiles nicht erspart und sie erkannte bei dieser Gelegenheit ein Tattoo auf dem Besten Stück des Mannes, der kurz darauf die Flucht ergriff“, heißt es im Polizeibericht.

Mann entblößt Penis: Tattoo überführt ihn

Schon die Personenbeschreibung brachte die Ermittler auf die Fährte 46-Jährigen, der bei der Polizei bekannt sei. „Um diesen eindeutig überführen zu können, fiel den Beamten die Aufgabe zu, die Tätowierung auf seinem Penis mit der Beschreibung abzugleichen.“ Bei dem Tattoo handele es sich um einen Schriftzug, erläuterte ein Polizeisprecher. Um welche Worte, wollte er aber nicht sagen.

Derartige Einsätze zählten zu den Aufgaben eines jeden Polizisten, sagte der Sprecher. Daher seien die Kollegen mit der nötigen Neutralität vorgegangen. Er gehe auch davon aus, dass es dem Mann eher um eine Beleidigung ging als um eine Sexualstraftat.

(dpa/fmg)