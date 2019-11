Oberste Maxime: menschlich bleiben

Wir schaffen gutes Klima. Keine leere Worthülse für EMG-Firmenchef Ronny Sokolowsky und sein 19-köpfiges Mitarbeiterteam. Und dass in mehrfacher Hinsicht.

An erster Stelle für ihre Kunden im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich als moderner Dienstleister für Wärme, Kälte und Luft. „Wir liefern dem Kunden ein ganzes Paket – nicht nur ein Produkt“, so Ronny Sokolowsky. Der 43-jährige Diplomingenieur spricht dabei von einem erstklassigen Service. Aber auch von der hohen Qualität der Arbeit, die seine Fachleute täglich leisten. Von ihrer ständigen Weiterbildung, um in Zeiten fortschreitender Digitalisierung dem Kunden stets das neueste Know-how zu bieten. „Bei uns ist Qualität kein Zufall“ – ein Satz, den Mitarbeiter des Handwerksbetriebes selbst prägten und hinter dem jeder einzelne von ihnen zu 100 Prozent steht. Das spricht für den Stolz und die Motivation, mit dem sie für ‚ihr‘ Unternehmen tätig sind, das so ein klein wenig wie eine zweite Familie für sie ist.

Das bestätigt Roland Scholich, Hausmeister in Stadt- und Rathaus Hermsdorf, gerne: „Mit der Firma EMG habe ich nur gute Erfahrungen – sowohl als Privatkunde als auch dienstlich. Und das schon über viele Jahre. Meist reicht ein Anruf – und es klappt wie am Schnürchen. Die Leute dort leisten eine Top-Arbeit, die Zusammenarbeit läuft unkompliziert, schnell und zuverlässig.“

Gutes Klima schaffen – das steht für Ronny Sokolowsky auch in menschlicher und sozialer Hinsicht ganz oben. Fairer Lohn für gute Arbeit ist daher für den Firmenchef selbstverständlich. Dass dieser nicht mit den Tariflöhnen der Branchenriesen mithalten kann, ist verständlich.

Dennoch ist es ihm in den letzten 20 Jahren gelungen, ein richtig gutes Betriebsklima im Unternehmen zu schaffen. Beleg dafür: eine gute Altersdurchmischung aus erfahrenen und jungen Kollegen sowie Auszubildenden, kaum Fehlzeiten sowie eine Fluktuation, die gegen Null geht. Hier gehen die Mitarbeiter erst mit ihrem verdienten Ruhestand.

Dafür bietet er seiner Belegschaft viel. Alle – inklusive Lehrlinge und Schüler im Praktikum – bekommen einheitliche Arbeitskleidung mit Firmenlogo für einen ordentlichen Außenauftritt gestellt. Die Mannschaft wird mit frischem Obst und Getränken versorgt. In den Pausen kommen alle in der Firma an einem Tisch zusammen – bei schönem Wetter draußen an der gemeinsam aufgebauten ‚Futterraufe‘. Selbst die, die gerade auf der Baustelle zu tun haben, nehmen sich die Zeit. Ganz freiwillig – als kleine Auszeit zum Mittagessen und zum Austausch.

Außerdem hat Ronny Sokolowsky ein „Spielzimmer“ mit Darts und Billardtisch eingerichtet, in dem sich seine Leute gern mal nach Feierabend aufhalten. Auf ein Spielchen zum Runterkommen vor dem Nachhauseweg. Wer möchte, kann es sogar am Wochenende nutzen, beispielsweise wenn der Papa seinem Sprössling auf diese Weise einmal zeigen möchte, wo er arbeitet.

„Mir ist wichtig, dass meine Mitarbeiter zufrieden, motiviert und gesund bleiben. Nur so kommen sie gern auf Arbeit. Fühlen sie sich der Firma verbunden, ist die Leistungsbereitschaft hoch. Ich weiß, dass ich mich zu 100 Prozent auf sie verlassen kann – besonders jetzt in Zeiten übervoller Auftragsbücher, wenn es öfter mal ‚brennt‘. Aber gemeinsam finden wir immer eine verträgliche Lösung.“

Auch wenn die EMG in Hermsdorf hinsichtlich ihrer Fachkräfte und mit zwei Lehrlingen momentan gut aufgestellt ist, arbeiten sie mit jedem neuen Auftrag oft schon am Limit. Gern würden sie sofort gut qualifizierte Fachleute einstellen, doch die sind enorm schwer zu finden. Sie werden immer rarer, ebenso wie geeignete Auszubildende. Nicht nur im SHK (Sanitär-Heizung-Klima)-Gewerbe. Diese Entwicklung im gesamten Handwerk verfolgt der Unternehmer mit Sorge.

„Wenn jetzt nicht gegengesteuert wird, sehe ich ein riesiges Problem auf uns zukommen“, sagt er.

Dabei setzt er gezielt Politik und Bildung in den Fokus.

„Ich wünsche mir, dass das Image des Handwerkstandes wieder positiv besetzt wird. Bei uns in Deutschland zeichnet es momentan ein Bild in den Köpfen junger Leute: Handwerk ist schmutzig. Ganz im Gegensatz zu unseren Nachbarländern, wo ‚Handwerk hat goldenen Boden‘ kein bloßer Spruch ist. So, wie damals noch bei unseren Großeltern. Um wieder dorthin zu kommen, brauchen die kleinen und mittleren Unternehmen Unterstützung und Förderung.

Nicht minder wichtig ist, dass in Sachen Bildung nicht nur geredet, sondern endlich etwas getan wird. Es darf nicht sein, dass tausende Schulstunden wegen Lehrermangel ausfallen und Kinder ungern in die Schule gehen, weil ihre alten, maroden Klassenräume und fehlende, moderne Ausstattung wenig Motivation und Freude am Lernen bieten. “

Um selbst etwas zu tun, plant Ronny Sokolowsky als längerfristiges Projekt die Einrichtung einer Lehrlingswerkstatt in seiner Firma. Hier sollen künftig Schüler und Praktikanten ganz handfest und individuell an das Handwerk herangeführt werden, ihnen gezeigt werden, wie modern, interessant und spannend dieses Berufsfeld heute tatsächlich ist. Natürlich nicht ganz uneigennützig – denn so kann guter Nachwuchs „gesichtet“ und vielleicht für eine spätere Ausbildung im eigenen Hause begeistert werden.

Regional denken und handeln. Auch das sorgt für gutes Klima bei EMG.

„Mit Menschen aus der unmittelbaren Umgebung zusammenarbeiten – ob mit Kollegen anderer Handwerksfächer, dem Obstbauern um die Ecke oder hiesigen Dienstleistern – für mich selbstverständlich. Wie gesellschaftliches Engagement vor Ort, beispielsweise als Sponsor. Wichtig dabei ist mir, nicht einfach mal Geld rüberzureichen, sondern nachhaltig zu fördern.“

Kerrin Viererbe