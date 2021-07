Friedrichroda. Andreas Paasche hat sich vor mehr als zwei Jahrzehnten für das Abo werben lassen.

Andreas Paasche erinnert sich noch ganz genau: „Die erste Tageszeitung, die ich bewusst wahrnahm, war ,Das Volk‘. Meine Eltern hatten sie im Abonnement; und man wurde der damaligen Zeit entsprechend mal mehr und mal weniger gut informiert“, sagt er mit Blick auf die DDR-Zeit. „Aber eins wusste ich damals schon: dass eine Tageszeitung wichtig ist für den alltäglichen Lebenslauf.“

Mittlerweile ist Paasche „ein halbes Jahrhundert alt; und eine gute Tageszeitung möchte ich nicht missen in meinem Leben“. Nach der Wende 1990 wurde in der Familie das alte Abo gekündigt. Es war die Zeit der neuen Zeitungen und Paasche entschied sich für die HNA, die aus Kassel kam, sich bald MA nannte und doch im Kreis Gotha nur eine Übergangserscheinung war. Es war die Zeit, als es in Gotha kurzfristig bis zu fünf verschiedene Tageszeitungen mit Lokalteil gab.

„Die TLZ trat dauerhaft in mein Leben durch den Sattlermeister Frank. Er warb mich für ein Abonnement. Seit über zwei Jahrzehnten bin ich Leser der Heimatzeitung TLZ“, betont er. Und sein Engagement zum Erhalt von Schloss und Park Reinhardsbrunn brachte ihn in Kontakt nicht nur mit der Lokalredaktion Gotha.

Wie und was berichtet wurde, findet Paasche löblich: Die Journalisten, die er kennenlernte, fühlten den „ Pulsschlag der Ereignisse von Reinhardsbrunn und informierten die Bevölkerung zuverlässig über alle Neuigkeiten“, macht er deutlich. „Ohne eine engagierte Tageszeitung wie die TLZ hätten sich die engagierten Bürger für den Erhalt von Reinhardsbrunn nicht so gut finden und organisieren können. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar“, so Paasche. „Manchmal wird die TLZ zu meinem Kummerkasten“, bekennt er mit Blick auf manche Enttäuschung im Zusammenhang mit seinem Engagement. „Kurz und gut: Danke, dass es Sie gibt. Danke für Ihre gute Arbeit. Ohne Tageszeitung wäre mein Alltag weniger gut. Ich bleibe Ihnen treu.“

