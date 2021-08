Oldtimer-Sternfahrt startet in Nordhausen

Nordhausen. Wer alte Autos liebt, sollte sich den 21. August schon mal vormerken.

In seinem 50. Jubiläumsjahr veranstaltet der Motorsportclub aus Emstal (Hessen) am Sonnabend, dem 21. August, eine Oldtimer-Sternfahrt zum Classic-Motor-Weekend in Obermehler. Ein Startort dieser Sternfahrt ist am IFA-Museum in Nordhausen. Der Start erfolgt dort um 9 Uhr. Der Nordhäuser Motorsportclub unterstützt den Start am IFA-Museum und ist auch mit Teilnehmern dabei, so zum Beispiel mit einem Ford T-Modell, Baujahr 1922.