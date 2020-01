Ortschefs von Neustadt und Herrmannsacker kassieren nicht mehr Geld

Die Ortschaftsbürgermeister von Neustadt und Herrmannsacker bekommen nicht mehr Geld für ihre Tätigkeit. Das entschied der Gemeinderat von Harztor mehrheitlich während seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Demnach erhalten Dirk Erfurt (pl) und sein Amtskollege Dirk Bertram (pl) auch weiterhin eine monatliche Aufwandsentschädigung von 730 Euro beziehungsweise 330 Euro. Beide wollten allerdings eine Anpassung auf 100 Prozent der Summe erwirken, die sie vor der Neugliederung erhalten haben und begründeten diesen Schritt mit dem enormen verwaltungstechnischen Aufwand, den sie als Ortschaftsbürgermeister leisten. Wäre der Gemeinderat ihrem Antrag gefolgt, hätten der Neustädter Ortschef 1335 Euro sowie der Ortschef von Herrmannsacker 435 Euro bekommen.

Gleichzeitig wollten die Ortschaftsbürgermeister mit ihrem Anliegen auch eine Anpassung des Sitzungsgeldes für die ehrenamtlichen Gemeinderäte durchsetzen.

Bei ihrem Antrag stützten sich die beiden zum einen auf den Gesetzgeber und zum anderen auf ein Schreiben des Städte- und Gemeindebundes Thüringen vom Januar 2019. In dem Dokument, das der Redaktion vorliegt, wird unter anderem auf die geänderte Thüringer Verordnung über die Entschädigung der Gemeinderats-, Stadtrats- und Kreistagsmitglieder hingewiesen. Diese trat im Dezember 2018 in Kraft. Inhaltlich wurden darin für die genannten Zielgruppen die Höchstbeträge für die Festsetzung der Entschädigungen um etwa 50 Prozent angehoben. Die Änderung beinhaltet zudem einen Mindestbetrag als angemessene Entschädigung, der auf die Höhe von 50 Prozent des möglichen Höchstbetrages festgelegt ist. Per Beschluss durch den Stadt- und den Gemeinderat ist die Höhe der Aufwandsentschädigungen in den jeweiligen Hauptsatzungen verankert. Eine Änderung der Summe hätte auch Auswirkungen auf die Hauptsatzung, über die in einem solchen Fall neu entschieden werden müsste.

Vorschlag wird mit einem Jahr Verspätung unterbreitet

Der Städte- und Gemeindebund weist in diesem Zusammenhang gleichzeitig darauf hin, „dass im Rahmen der gegebenenfalls zu ändernden Hauptsatzungen auch die Höhe der Aufwandsentschädigungen für diejenigen Ortsteil- oder Ortschaftsbürgermeister mitgeregelt werden könnte, die bislang ehrenamtliche Bürgermeister waren und aufgrund der aktuellen Gemeindeneugliederungen zu Ortsteil- oder Ortschaftsbürgermeistern ernannt wurden“. Aus dem Schreiben geht weiterhin hervor, dass über die Höhe der Gemeinde- und Stadtrat entscheidet. Der Höchstsatz für diese Tätigkeit sollte vor dem Hintergrund der Gemeindeneugliederungen 100 Prozent betragen.

Änderungen, von denen die Ortschafts- und Gemeinderäte bisher keine Kenntnis hatten, weil es in den Augen von Dirk Erfurt sowohl die Gemeinde als auch der Kreisvorsitzende des Städte- und Gemeindebundes versäumten, diese darüber zu informieren. „Deshalb kommt nun von mir nach einem Jahr Verspätung dieser Vorschlag“, sagte er im Gemeinderat.

Bereits in der gemeinsamen Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses der Gemeinde am 15. Januar hatte er das Anliegen gemeinsam mit Dirk Bertram vorgetragen. Dort wurde die Anpassung der Entschädigung auf 100 Prozent mehrheitlich abgelehnt. „Die Ortschaftsbürgermeister haben nicht mehr viel zu tun. Ein Großteil der Arbeit hat die Verwaltung übernommen“, argumentierte Harztors Vize-Bürgermeister Günter Steikert (BF-UWL) damals in dem Ausschuss. Das letzte Wort hatte nun der Gemeinderat, wo das Thema ebenfalls zur Diskussion gestellt wurde. „Ich bitte Sie, den Vorschlag wohlwollend zu prüfen und sich nicht davon leiten zu lassen, dass die Ortschaftsbürgermeister nichts zu tun haben“, sagte Dirk Erfurt. Dem sei nicht so, versicherte er. Wegen Befangenheit musste der Neustädter Ortschef anschließend kurz den Raum verlassen, während drinnen zügig debattiert und abgestimmt wurde. Der Ortschaftsbürgermeister von Herrmannsacker war für die Sitzung entschuldigt. „Das Votum fiel eindeutig aus. Das Anliegen auf Erhöhung der Entschädigung auf 100 Prozent wurde abgelehnt“, teilte Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) Dirk Erfurt im Anschluss mit.

Nicht angefasst hingegen wurde die Entscheidung über die Erhöhung des Sitzungsgeldes für die ehrenamtlichen Gemeinderäte von 20 auf 25 Euro, die auch der Finanzausschuss abgesegnet hatte. „Das können wir später machen“, meinte Stephan Klante. Durch die Entscheidung des Rates wird die Hauptsatzung von Harztor vorerst nicht geändert.