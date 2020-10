Ortsgespräch in der Josefskirche von Rastenberg

Das Kunsthaus Josefskirche in Rastenberg ist am Mittwoch Treffpunkt für ein Ortsgespräch. Interessierte sind willkommen.

Rastenberg. Am Mittwoch stehen im Kunsthaus Josefskirche in Rastenberg die Türen offen. Alle, die neue Ideen einbringen wollen, sind willkommen.

Am 14. Oktober von 18 bis 20 Uhr findet das zweite von insgesamt drei Ortsgesprächen im „Kunsthaus Josefskirche“ in Rastenberg statt. An diesem zweiten Abend geht es um das Thema „Meine Werte – deine Werte!“ Dazu sind alle aus Rastenberg und den Ortsteilen eingeladen zu Gespräch und kostenfreiem Essen und Trinken. Veranstalter ist der Verein Diskurs mit dem Projekt „Dorfgespräche“. Der Verein mit Sitz in Jena besteht seit 1999. Auf die Fahnen geschrieben haben sich die Mitglieder, Angebote zur politisch-sozialen Bildung zu unterbreiten.

Anmeldung bei Judith Kleiner per Mail unter: dorfgespraeche.rastenberg@gmx.de oder telefonisch im Bürgerbüro unter 036377-76721 (Di. von 10-18 Uhr und Do. von 10-15 Uhr)