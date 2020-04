Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ostergrüße an Luftballons aus Altenheim in Niedersachswerfen

Die Kinder der Jugendfeuerwehr von Niedersachswerfen und der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ überreichten dem Seniorenzentrum „Katharina von Bora“ einen Karton voller Wünsche für die Senioren und Mitarbeiter. Die selbst gebastelten Geschenke – wie bemalte Ostereier, bunte Osteraufhänger, Tischleuchten mit LED, Tischdekorationen und persönliche Ostergrußkarten – bereiteten den Senioren viel Freude, berichtete Alltagsbegleiterin Lydia Schubert.

Aber auch die Heimbewohner wollten ein Zeichen an die Außenwelt senden. In dieser momentan schwierigen Zeit, in der sie keinen Besuch empfangen dürfen, schickten sie Grüße an ihre Kinder, Enkel und Freunde, um ihnen zu sagen, dass sie Hoffnung schöpfen und zuversichtlich sein sollen. So ließen die Bewohner viele Gasluftballons mit Sprüchen darüber, was das Herz sagen will, aus ihren Zimmerfenstern in den Himmel steigen. Ein Botschaft war: „Durchhalten ist angesagt.“