Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Osteröder Schützen ehren Gründungsmitglied

Ein langgedientes Mitglied gebührend ehren. Was so selbstverständlich klingt, ist dieser Tage im Zeichen der Corona-Pandemie doch kein so leichtes Unterfangen. „Es war nicht so einfach, ein Datum für die Ehrung des Schützenbruders Alfred Fuhrmann festzulegen“, sagt Angelika Engler vom Osteröder Schützenverein daher.

Eigentlich sollte dies laut Plänen des treffsicheren Vereins bereits im März zur Jahreshauptversammlung stattfinden. Doch durch das neuartige Virus, das bald jeden Bereich des Alltags auf den Kopf gestellt hat, mussten auch bei den Osteröder Schützen sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erst durch die Lockerungen konnte nun die entsprechende Ehrung vorgenommen werden. „Einige Vorstandsmitglieder wurden von Alfred Fuhrmann in seinem Zuhause empfangen, berichtet Angelika Engler von diesem besonderen Moment. Der Vorsitzende der Schützen, Andreas Lohrengel, würdigte den Schützenbruder mit einer Urkunde und ernannte ihn dadurch zum Ehrenmitglied des Osteröder Schützenvereins.

Doch Alfred Fuhrmann ist mehr als das: Immerhin ist er eines der Gründungsmitglieder, die den Osteröder Schützenverein kurz nach der Wende, im Jahr 1991, wieder ins Leben gerufen haben. „Aufgrund seiner jahrzehntelangen Treue zum Verein, wegen seiner Einsatzbereitschaft an den unzähligen Arbeitseinsätzen sowie der regen Teilnahme an den Veranstaltungen wurde der Schützenbruder Alfred Fuhrmann für diese Ehrung auserwählt“, lobt Engler ihren Vereinskollegen. Der wiederum habe sich für die Überraschung mit einem kleinen Imbiss und natürlich mit einem „Gut Schuss“ bei seinem Vorstand bedankt.