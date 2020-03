Saalfeld/Schleiz. Ein 57-jähriger Mann aus dem Saale-Orla-Kreis liegt seit Montag auf der Isolierstation der Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Was jetzt zu tun ist.

Erster Thüringer Corona-Patient in Saalfeld isoliert

Die Station Innere IV der Thüringen-Kliniken in Saalfeld, die als Isolierstation für Pandemiefälle vorgesehen ist, hat seit Montagabend nur noch einen Patienten. Es handelt sich um einen 57-jährigen Mann, bei dem erstmals in Ostthüringen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Der Mann war zuvor im Ski-Urlaub in Südtirol, wo er sich vermutlich mit dem Virus ansteckte.

Gesundheitsamt ermittelt alle möglichen Kontaktpersonen

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz bestätigte am Abend, dass das Gesundheitsamt über den Fall informiert worden sei. Der Saale-Orla-Kreis habe sofort den Krisenstab einberufen und umgehend erste Maßnahmen ergriffen. „Das Gesundheitsamt ermittelt zurzeit intensiv alle möglichen Kontaktpersonen des Infizierten“, so Pressesprecherin Mandy Käßner. Der Patient werde derzeit klinisch behandelt.

Erster Fall von Corona-Virus in Thüringen

Nach Informationen dieser Zeitung war der Mann bereits am Sonnabend als Verdachtsfall vorstellig geworden. Nach dem Test wurde er wieder nach Hause geschickt. Am Montag meldete er sich mit typischen Beschwerden erneut im Krankenhaus und kam auf die Isolierstation. Am Abend bestätigte sich der Verdacht.

Pandemieplan des Krankenhauses tritt in Kraft

In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld werden jetzt die im Pandemieplan vorgesehenen Maßnahmen abgearbeitet. Dazu gehören auch Tests der Mitarbeiter und Patienten, die mit dem Mann in Kontakt waren. Bereits in der vorigen Woche waren auf der Isolierstation neun Corona-Verdachtsfälle behandelt worden, die sich bei entsprechenden Tests aber alle nicht bestätigt hatten.

Der Pandemiestab des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hat noch am Montag erste Maßnahmen besprochen. Am Dienstag Vormittag sollen zunächst in der Thüringen-Klinik und danach im Landratsamt in Saalfeld die zuständigen Gremien tagen, sagte Landrat Marko Wolfram (SPD).

Besondere Vorkehrungen am Saalfelder Klinikstandort

Die kommunale Klinik in Saalfeld verweist auf ihrer Internetseite auf ein gesondertes Aufnahme- und Behandlungsprocedere, das ab sofort gelte. Diesbezüglich seien entsprechende Beschilderungen aufgestellt. Diese stehen sowohl am Saalfelder Haupteingang und auch im Zugangsbereich vom Parkhaus aus. Patienten, die sich an den Klinikstandorten Rudolstadt und Pößneck melden, werden nach Saalfeld verwiesen.

So soll die Ausbreitung des Virus in Thüringen eingedämmt werden

„Es war in den letzten Tagen zu erwarten, dass Covid-19 keinen Bogen um Thüringen machen wird. Wir sind auf diese Situation vorbereitet. Im Saale-Orla-Kreis haben die Verantwortlichen vor Ort alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Für die Bevölkerung ist nach wie vor wichtig, einer Ausbreitung von Covid-19 aber auch der Grippe durch grundlegende Hygienemaßnahmen vorzubeugen“, so Ines Feierabend, Staatssekretärin im Thüringer Gesundheitsministerium.

Personen mit Covid-19-Symptomen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, werden gebeten, ihren Hausarzt telefonisch zur weiteren Abklärung zu kontaktieren. Außerhalb der Sprechzeiten soll der Bereitschaftsdienst unter 116 117 angerufen werden. Betroffene sollen sich nicht in volle Wartezimmer setzen. Wer mit einer Person Kontakt hatte, bei der Covid-19 durch ein Labor nachgewiesen wurde, soll sich an das zuständige Gesundheitsamt in seinem Landkreis oder seiner kreisfreien Stadt wenden, so das Gesundheitsministerium.

Die meisten Infizierten haben eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkrankten schwer, hieß es vom Robert Koch-Institut in Berlin. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten, weit mehr als bei der Grippe.

Erste Corona-Fälle auch in Sachsen und Brandenburg

Auch in Sachsen und Brandenburg wurde erstemal das Corona-Virus nachgewiesen. In Sachsen gehörte der Mann zu einer Gruppe von Busreisenden, die aus Italien zurückgekehrt waren. In Brandenburg kam ein Mann ebenfalls von einer Reise aus Südtirol zurück. Alle Infos zum Corina.-Virus in Deutschland und der Welt lesen Sie im Liveblog

