Pflegeheim-Projekt in der Auslegung

Vom Montag, dem 4. Mai an werden die Planungsunterlagen für das in der Rastenberger Kirchallee angedachte Pflegeheim-Projekt öffentlich ausgelegt. Das teilte Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) jetzt mit.

Eingesehen werden können die Unterlagen zu den Öffnungszeiten im Bürgerbüro in Kölleda. Außerdem kündigte Winter an, auch in Rastenberg eine Möglichkeit zur Einsichtnahme schaffen zu wollen. Dafür will sie das derzeit Corona-bedingt geschlossene Rathaus zumindest dienstags zwischen 15 und 18 Uhr öffnen – zunächst beschränkt für die Dauer von einem Monat. „Danach sehen wir weiter. Wir müssen sehen, was danach angebracht und möglich ist“, so die Bürgermeisterin.