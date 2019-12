Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pierre Wenke: In drei Vereinen einfach unentbehrlich

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement hat Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Pierre Wenke (Gemeinde Eckstedt).

„Jeder Verein braucht einen Pierre“, da ist man sich in Eckstedt einig. Einen unentbehrlichen Helfer, einen der immer da ist, einen, der nicht lange fragt, sondern sich immer und überall einsetzt. In Eckstedt kommen gleich drei Vereine in den Genuss von Pierre Wenkes Unterstützung. Als Mitglied des Heimat- und Kirmesvereins trägt er seit Jahren zum Gelingen der örtlichen Kirmes bei. Im Ecksteder Karnevalsverein betreut er hinter den Kulissen die Technik und sorgt mit hoher Fachkompetenz dafür, dass auf der Bühne Tänzer und Redner im rechten Licht stehen und gut zu hören sind. Im Verein der Landmänner Eckstedt agiert er als Schriftführer im Vorstand. Mit seiner Gewissenhaftigkeit sorgt er für die ordnungsgemäßen Abläufe in der Vereinsarbeit und trägt zum guten Gelingen der zahlreichen Vereinsveranstaltungen wie den öffentlichen Fahrradtouren, dem Weihnachtsmarkt, dem Maifeuer oder dem Halloween-Fest bei. Bürgermeisterin Sabine Schnabel und die drei Vereinsvorsitzenden meinen übereinstimmend, dass Pierre Wenke ein Garant für das erfolgreiche Wirken der Eckstedter Vereine ist. Mit der Auszeichnung mit der Thüringer Ehrenamtscard möchten sie ihm für sein außergewöhnliches Engagement danken und verbinden damit die Hoffnung, dass er ihnen mit seinem Engagement und seinem Einfallsreichtum noch lange zur Seite steht.