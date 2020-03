Planer stellen neue Rathaus-Variante vor

Die Sanierung des Buttstädter Rathauses soll weiter vorangetrieben werden. Aktuell geht es um den Um- und Ausbau des Nordflügels des denkmalgeschützten Ensembles zum Ärztehaus und um die Schaffung einer barrierefreien Erschließung des Gesamtkomplexes.

Über Änderungen in der Planung informierten jetzt Ralf Lehmann und Alexander Schunke von der beauftragten Bad Berkaer ABML Architekten GmbH. Gravierendster Unterschied zu bisher vorgestellten Modellen: Der zu errichtende Fahrstuhl entsteht nicht wie bisher geplant im Innenhof, sondern als Bestandteil in einem Anbau (Erschließungsbauwerk) an der rückwärtigen Giebelseite. Als Vorteile der neuen Planvariante benannte Alexander Schunke, dass so alle Flügel erreichbar würden und die unterschiedlichen Höhen der einzelnen Bereiche kein Problem mehr darstellten. Der Höhenausgleich soll über Rampen erfolgen.

Neben zwei Arztpraxen, die auch zu einer großen zusammengelegt werden könnten, sind auch Verwaltungsräume, Büroflächen, eine Toilettenanlage und perspektivisch ein Saal (Ratssaal, Kapazität ca. 120 Plätze bestuhlt) vorgesehen. Das Ärztehaus soll bis Ende 2021 fertig sein. Fördermittel für weitere Sanierungsschritte sind in Aussicht gestellt. „Wie es weitergeht, liegt ein bisschen an uns“, sagt Bürgermeister Hendrik Blose (CDU). Schließlich müssten die erforderlichen Eigenmittel auch vorhanden sein. Die weiteren Maßnahmen sollen aber „weniger kosten als die jetzt“. Blose hält einen Abschluss der Rathaussanierung im Jahr 2023 für realistisch.