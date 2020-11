Pößnecker Adventsmarkt abgesagt

Am 28. und 29. November, dem ersten Adventswochenende, wird kein Adventsmarkt in Pößneck stattfinden. Auch die Glühweinmeile am Freitag davor sowie der verkaufsoffene Sonntag als begleitende Angebote sind hinfällig. Das teilte am Dienstag die Stadt Pößneck mit dem Verweis auf „gegenwärtige Beschränkungen durch die Corona-Pandemie“ hin. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Man sei dabei zu prüfen, ob sich wenigstens der Adventsmarkt beziehungsweise eine ähnliche Veranstaltung am zweiten Advent oder noch später im Dezember nachholen lässt, sagte Bürgermeister Michael Modde (parteilos). Rein technisch sei das kurzfristig möglich. Beleuchtung wird angebracht „Es ist unser Ziel, für Pößneck, allen Widrigkeiten zum Trotz, ein Stück Weihnachtsvorfreude zu ermöglichen“, erklärte der Bürgermeister. „Inwieweit unsere Ideen umsetzbar sind, wird sich frühestens in der nächsten Woche nach den Corona-Entscheidungen von Bund und Ländern zeigen.“ Vor diesem Hintergrund sei derzeit auch völlig offen, ob an Heiligabend das Lichterfest auf dem Markt im gewohnten Kreis tausender Menschen gefeiert werden kann. Mit irgendwelchen Sparmaßnahmen habe die unfreiwillige Adventsmarkt-Absage nichts zu tun. In der Fußgängerzone werde schließlich seit Montag die Weihnachtsbeleuchtung angebracht.