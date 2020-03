Wolf-Ulrich Künzel, Stadtrat in Ellrich, ärgert sich über Protestschilder gegen das Biosphärenreservat – wie dieses hier am südlichen Ortseingang von Ellrich.

Ellrich. Das Thema Biosphärenreservat spaltet die Bürger in Ellrich. Der Linke-Politiker Wolf-Ulrich Künzel wirbt für die Umsetzung des Unesco-Projekts.

Politiker ärgert sich in Ellrich über Protestschilder

„Wenn wir von Infrastruktur, einmaliger Gipskarstlandschaft, von Vielfalt und Nachhaltigkeit sprechen, haben solche Schilder keine Bedeutung und Berechtigung mehr“, ärgert sich Wolf-Ulrich Künzel (Linke). Das Stadtratsmitglied bezieht sich auf Schilder wie das unweit der Total-Tankstelle am südlichen Ortseingang von Ellrich, nur eines von mehreren im Bereich der Einheitsgemeinde. Dort sind neben „Biosphärenreservat nein danke!“ auch die Slogans „Umwelt- und Naturschutz ja“ sowie „Linksgrüne Enteignungspolitik nein“ zu lesen.

Durchfahrende Gäste, Besucher und Touristen seien verwundert und fragten sich, was diese Schilder bezwecken sollen. „In vielen Gebieten Deutschlands würden sich die Kommunen freuen, so ein Angebot zu bekommen“, meint er. „Wir gehören zu den ganz wenigen Territorien, die von der Unesco in Deutschland vorgeschlagen wurden“, betont er. Die Landesregierung habe diese Chance genutzt, um das benachteiligte Nordthüringen als bundesweit einmaliges Gipskarstgebiet im Südharz und Kyffhäuser zu erhalten und zu entwickeln. „Das bietet große Chancen für unsere Einheitsgemeinde“, ist er überzeugt.

Seit Oktober 2019 liege der Abschlussbericht der Landesregierung vor. Ziel ist, die Unesco-Anerkennung bis 2025 zu erreichen. „Unabhängig davon, ob wir Biosphärenregion werden, soll sich unser Gebiet inhaltlich positionieren, mit welchen Projekten unsere Einheitsgemeinde weiter entwickelt werden möchte“, sagt Künzel. Rund 70 Projekte wurden von den Landkreisen, Städten und Gemeinden, aber auch Unternehmen und Verbänden eingereicht. Inhaltlich betrifft es die Bereiche Siedlungspolitik, gewerbliche Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege sowie regionale Produkte, Freizeit und Tourismus, aber auch Bildung für nachhaltige Entwicklung.

„Unsere Biosphärenregion wird von lokalen Anlaufstellen mit kompetenten, fachlich qualifizierten Personen besetzt, um bei der Umsetzung von Projekten Hilfestellung zu leisten“, sagt Künzel. Auch die Finanzierung speziell für die nachhaltige Regionalentwicklung sei über Jahre festgeschrieben und in der Gesetzgebung verankert. „Ich hoffe, dass wir mit der Beseitigung der Schilder unser Vorhaben, eine erfolgreiche Infrastruktur zugunsten unserer Bewohner und Natur, gemeinsam verwirklichen können“, so der Politiker.