Polizei: Ruhiger ruhiger Männertag in Thüringen

Erfurt. Erst am späten Nachmittag habe es vereinzelt Auseinandersetzungen gegeben.

Der Männertag ist in Thüringen nach Angaben der Polizei am Vormittag und über Mittag absolut ruhig verlaufen. Erst am späten Nachmittag habe es vereinzelt Auseinandersetzungen gegeben, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale in Erfurt. Bis zum Mittag habe es 20 Anzeigen wegen Ruhestörungen gegeben.

Fast immer Corona-Regeln eingehalten

Zwar hätten auch immer wieder auch Grüppchen gebildet aber fast immer seien die Corona-Regeln eingehalten worden. Es wurden nur wenige Verstöße laut Polizei bekannt. In Thüringen gilt landesweit noch die Corona-Notbremse des Bundes, so dass keine Außengastronomie möglich ist und Männertags-Wandergruppen stark eingeschränkt sind.

Gänzlich verboten sind touristische Übernachtungen, außerdem müssen Campingplätze geschlossen bleiben.

Himmelfahrt und Corona: Was in Thüringen heute erlaubt ist