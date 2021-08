Polizei warnt vor Trickbetrügern im Südharz

Südharz. Polizeirevier in Mansfeld-Südharz hat allein am Dienstag 21 versuchte Betrugshandlungen registrieren müssen.

Gegenwärtig sind wieder auffallend viele Trickbetrüger in Aktion. Wie die Polizei berichtet, sind allein am Dienstag mindestens 21 versuchte Betrugshandlungen aus dem gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz angezeigt worden.

Vorrangig rufen die Betrüger bei Senioren an. Im Gespräch mit dem Anrufer sei beispielsweise eine schwere Covid-19-Erkrankung von sehr nahen Angehörigen vorgegaukelt worden. Diese befänden sich in einer Klinik, und ihr Leben könnte nur mit einem Medikament gerettet werden, das die Krankenkasse nicht bezahlen würde, die Klinik aber im Ausland besorgen könnte. Dazu benötige man sofort hohe Summen an Bargeld.

In einem Fall sei es tatsächlich am Dienstagnachmittag zur Übergabe von Bargeld im fünfstelligen Bereich an einen unbekannten Mann gekommen, berichtet Steffi Schwan vom Polizeirevier Mansfeld-Südharz. In einem weiteren Fall konnte die Geldübergabe durch das beherzte Eingreifen von Zeugen vereitelt werden. Der Mitarbeiter eines Taxiunternehmens, der eine hochbetagte Seniorin zum Geldinstitut fuhr, damit diese eine ebenfalls hohe Geldsumme von ihrem Konto abheben konnte, wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und informierte die Polizei. Auch die Bankmitarbeiter reagierten sehr aufmerksam. Die Ermittlungen in allen Fällen laufen auf Hochtouren.

Die Polizei warnt: In den meisten Fällen werden Senioren Opfer dieser Trickbetrüger. Die Ganoven nutzen auf verwerfliche Art und Weise die Lage der Rentner aus und „spielen“ mit den Emotionen.

Alle Betroffenen werden gebeten, immer misstrauisch zu bleiben und sofort die Polizei zu alarmieren, wenn sie nur den geringsten Anhaltspunkt für einen Betrug wittern. Wer in ein verdächtiges Telefonat verwickelt wird, sollte anschließend immer die tatsächlichen Angehörigen zurückrufen. Niemals sollte man Bargeld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben. Für Nachfragen steht den Bürgern jede Polizeidienststelle zur Verfügung.