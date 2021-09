Aus der Forensik des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg sind vier als gefährlich geltende Strafgefangene geflohen.

Weinsberg Vier gefährliche Strafgefangene sind aus einer forensischen Klinik nahe Heilbronn geflüchtet. Die Polizei spricht eine Warnung aus.

Vier als gefährlich geltende Männer sind in der Nacht zu Donnerstag im baden-württembergischen Weinsberg aus einer geschlossenen Station geflüchtet. Laut Polizei seien sie möglicherweise bewaffnet.

Eindringlich warnt die Polizei davor, die Männer als Anhalter mitzunehmen. Zeugen werden gebeten, auffällige Personen über den Notruf 110 der Polizei zu melden.

Die Männer waren im Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) untergebracht. Bei der Klinik handelt es sich um ein psychiatrisches Krankenhaus mit einer Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, also einer Einrichtung des Maßregelvollzugs. (dpa/jkali)

