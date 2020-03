Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizeischutz für leere Gaststätten in Thüringen gefordert

In Katzhütte (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) haben Diebe in der vergangenen Woche aus einem leerstehenden Gästehaus die Flachbildfernseher gestohlen. Bemerkt wurde der Einbruch erst am Samstag. Einem Angelverein in Weida (Kreis Greiz) entwendeten Einbrecher übers Wochenende Bargeld aus den Vereinsräumen. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen, informierte am Montag die Polizei. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Seit einer Woche wird der Betrieb in Thüringer Hotels, Gaststätten, Geschäften, Vereinsgebäuden oder Betrieben wegen der Corona-Epidemie heruntergefahren oder ganz eingestellt. Viele Gebäude sind nun über Tage ungenutzt und stehen leer. Damit bieten sie Dieben und Einbrechern gute Möglichkeiten für Beutezüge. „Wir gehen davon aus, dass die Polizei in dieser Situation die öffentliche Sicherheit und Ordnung weiter aufrechterhält“, sagte Dirk Ellinger, Thüringer Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, dieser Zeitung. Viele der Gastwirte und Hotelbetreiber werden Kurzarbeit Null beantragen müssen. Das würde bedeuten, dass keine Beschäftigten mehr auf Arbeit sind. Dann könnten noch der Betreiber oder ein Hausmeister anwesend sein. Derzeit hoffe der Verband, dass sich die Einbruchssituation nicht weiter zuspitze. Bislang gebe es über die bekannt werdenden Einbrüche hinaus nur wenig alarmierende Meldungen. Es werde verstärkt Streife gefahren, erklärte am Montag das Thüringer Innenministerium. Die Landespolizeidirektion in Erfurt antwortete wegen Überlastung nicht auf eine Anfrage. Die Polizei werde kaum in der Lage sein, jedes leerstehende oder ungenutzte Hotel, jede Herberge oder jedes geschlossene Geschäft zu bestreifen, meint dagegen Kai Christ, Chef der Gewerkschaft der Polizei in Thüringen. Bereits jetzt würden bestimmte Maßnahmen weitgehend ausgesetzt, um so zusätzliches Personal für Streifen zur Verfügung zu haben.