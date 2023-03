Harry und Meghan: Palast wirft Paar aus Windsor-Wohnsitz

Prinz Harrys Buch "Reserve": Alles nur heiße Luft?

Die Autobiografie des britischen Prinzen Harry ist heute weltweit in den Handel gekommen. Bereits im Vorfeld waren skandalöse Details aus dem Buch durchgesickert. AFPTV hat sich in einer Buchhandlung in Berlin umgehört.

