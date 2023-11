Prinzessin Kate moderiert erneut Weihnachtskonzert

London Ein Dankeschön zum Fest: Prinzessin Kate beschenkt Menschen, die sich um andere kümmern, mit einem festlichen Konzert in der Westminster Abbey.

Die britischen Royals bereiten sich auf Weihnachten vor. Prinzessin Kate (41) lädt in diesem Jahr erneut zu einem Konzert in die Londoner Westminster Abbey ein. „Das wird ein besonderer Moment, um all denen zu danken, die so viel tun, um Babys, junge Kinder und Familien in unseren Gemeinden überall im Vereinigten Königreich zu unterstützen“, hieß es auf dem Instagram-Kanal von Kate und ihrem Mann, Thronfolger Prinz William. Ein Foto zeigte Kate im Wollpullover hinter einer geschmückten Tanne.

Die Veranstaltung soll am 8. Dezember aufgezeichnet und dann an Heiligabend beim Fernsehsender ITV gezeigt werden. Vor zwei Jahren hatte Kate die Konzertgäste mit einem Auftritt am Klavier überrascht.