Pro-Vita-Akademie in Nordhausen ist stolz auf ihre 146 Absolventen

Nordhausen. Ein von der Pandemie geprägtes Schuljahr findet einen guten Abschluss.

146 Absolventen der Pro-Vita-Akademie starten ins Berufsleben. Das sei „eine Zahl, die stolz macht“, sagt Schulleiterin Sonka Trump, „gerade in diesem von der Pandemie geprägten Schuljahr“. Dieser Tage erhalten die Absolventen der Altenpflege, Kinderpflege und Erzieherausbildung ihre Abschlusszeugnisse. Alle anderen Berufseinsteiger befinden sich bereits in ihren letzten Ferien, bevor das Arbeitsleben beginnt.

Die jungen Fachkräfte werden dringend gebraucht. Viele von ihnen haben bereits in ihren Praxiseinsätzen während der Ausbildung gute Kontakte mit künftigen Arbeitgebern geknüpft. Ein Großteil der Absolventen bleibt in der Region und verstärkt in Zukunft Teams in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Physiotherapiepraxen und Pflegeeinrichtungen.