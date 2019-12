Professor Zwanziger erzählt seine Weihnachtsgeschichte: Dornröschen und dr Brennprinz

Vär Johrn worn än König und sinne Königin, die sawwelten jeden Tagk: „Ach wenn mie doch än Kind hätten!“ Das äs natierlich wädder typisch Adel: Sich hänsetze und obworte. Ärjendwer wärds schunt richte.

Die güldenen Worte ännes ah hier bi uns aansässigen Baumortes: „Respekt wer’s selber macht“, worn zu Lebzieten von unsen Königspaar noch nich so in aller Munde, wie hiete. Wobie, bi der Umsetzung dieses Schpruches natierlich ah einiges ze beachte äs. Me sutte das mät’n sellewer mache nich zu sehre in dn Vordergrund rücke, sunst klappts fortpflanzugstechnisch jo ah nich.



In Märchen leift sowas sowweso immer annerschter ob. Do trug es nämlich zu, dass de Königin bim Bade saß und än Frosch, än Frosch (!!!) ussen Wasser ans Land häpelte und fär es sahte: „Horch hän, din Wunsch geht klor; noch bevär ein Johr rim äs, rappelt’s im Karton und du brängest ne Tochter zur Welt.“

“Und was soll ich uch sah, der Frosch hatte nich gelogen und de Königin wurde tatsächlich von än Mächen entbungen, dass ah noch än sehre schaenes Kindchen war.

Dr Könich war ganz usser sich und wie er wädder in sich drinne war, do sahte he: „Kingersch, weil ich nune kinne Viagra meh frässe muss, machen mie richtich einen druff, koste es, wasses wolle!“. Natierlich sutten zu der Sause ah die drizzen Feen injelodt wäre, die ehrn Wohnsitz im Königreiche hatten. Weijel awwer Geiz nich immer geijel äs, hatten Königs nich drizzen güldene Tellersch, sunnern nur zwöllewe. Also worden ah nur Zwöllef Feen injelodt.

Wer schunt mol ne Fraue, viellicht sogor de Schwiegermutter vergässen hät inzelode, der weiß was kämmet. Die zwöllef userwälten Feen äwwertrafen sich gäjensietich mät Zuwendungen, dass me eijentlich sah mitte: „Me kanns ah äwwertriewe“.



Urplötzlich kam von wiß dr Geier woher, de verschmähte Fee, wie ne Fregatte schtinkesuer rinjerauscht. Ich will mol so sah, Wiewer und ah Feen kamme jo mät veele wennijer uff de Palme bränge. Sak mol zu einer: „Schaenes Kleid , wasse do annehaan, awwer in ihrer Größe wor woll nüscht do??“. Läwwer nich!!

Me kann sich lichte värschtelle, wie aanjefrässen äs nune wor, wäjen dr Inladung.

Also boute de Nummer drizzen sich uff und krehlte mät luuter Schtimme: Ure Tochter soll den Namen Annegret Kramp trare und sull sich an ehrn fuffzehnten Jebortstare an änner Spindel in dn Dumen steche und uff dr Schtelle tot hänschtärze.

Der Name Annegret Kramp löste unger dn Gästen sowas wie ne Massenpanik uus.

Do trat de Fee mät dr Nummer zwöllef vär und sahte: „Horcht mol druff, ihr wisst doch, äs ne Verwünschung ah noch so gut gelungen, stets verträcht se Änderungen!!

Also lähte de Fee fest, dass unse Prinzesschen nich am Spindelstich stärwe, sonnern mant nur hunnert Johre schlofe sutte und dr Hofschtaat gliech mät.

So richtich glücklich warn dr König und sinne Königin mät der Situation zwar nich awwer äs war jo noch veele Ziet. Also wurden erschtmol de Arbeitsschutzrichtlinien, färn Umgang mätSpindeln gründlich äwwerarweitet. Me ging sogor so wiet, dass än Spinnverbot erloßen wurde. Nune muss me wisse, dass sich Schloß und Königreich in änner gottverloßenen Gäjend uffhielten, nämlich in Sonnershusen. Die Sonnershisser warn awwer trotz der ganzen Trostlosigkiet än sehre schtolzes Völlekchen. Das ging so wiet, dasse sogor mol äwwer de Nordhisser herrsche wutten. Äwwer die unschöne Geschichte wäre schunt lange Gras dräwwer jewachsen, wenn nich so än Kamel von Märchenverzähler duernd das Gras wädder obfrässe täte.

Unse Prinzesschen wuchs heran und wurde immer schönner und es kam dr Tagk ihers fuffzenten Geburtstages heran. Was sich an dem Tage obschpeelte war mol wädder typisch. Erscht machen Majestät än Riesenläwestare wäjen dr Sicherheit vons Töchterchen und wenn der kritische Tagk do äs, fahrn de Ohln zun Schlachtefest ins Eichsfeld und loßen das Mächen mutterseeln alleine.

Obwohl so än bäschen kann ich’s jo verschtehe. Schlachtewormes Jehacktes und Nordhisser Doppelkorn ergänzen sich dabie gor sehre harmonisch.

De Eichsfäller hahn äwwerijens ah än sehre därchentwickeltes Selbstbewusstsein und bläken im Brustton dr Äwwerzeugungk: „Frieher, do warn mie dr Orsch dr Welt, hiete simme mättendrinne!

“Awwer mol zericke zu unsen Prinzesschen. Es wor jo alleine im Schloß und kunnte nune in aller Seelnruhe mol äwwerall rimklunkere. Es kam, wie es komme mutte und es fand ne Tür zum Turm, die noch nichemol verschlossen wor. Unjefäher so, wie de Hustärn vom Grünen Gewölbe in Dresden. Es gunk als do rin und häpelte de Treppe in dem Turme bäs owwene hän.

Wie es ganz owwene aanjekommen war, saß do änne Frau, die an än Spinnrad saß gaanz fringdlich guckte. Dem Mächen war schnelle klar, dass die mät der Fringdlichkiet uff kinn’n Fall bi dr Agentur fär Arweit beschäfticht sie kunnte. Die Dame saate: „Wieän, ich bän änne Spinnerin und hah schunt gaanz veeln Lieten de Spinnerei biejebroocht und die sind allesamt was Großes jeworden.“

Dann schtand se von ehrn Spinnrad uff, um fär unse Prinzesschen platz ze mache. Unse Geburtstachskind hockte sich an das Schpinnrad, grabschte nach dr Schpindel und praatsch, do hattmen Dräck. Weil ne Prinzessin jo nüscht mät Arweit am Hute hatte, verfüjete unse Goldlöckchen äwwer zwei linke Hänne und die warn ah noch voller Dumen.

Es schtach sich mät aller Forsche in einen von den zehn Dumen und sank mät den Worten: „Nee näch??“ bewusstlos uff än Bette und fiel in än tiefen, tiefen Schlaf und mät es de ganze Hope uffen Schloß, dr Köing und de Königin, die grade schwer anjeschickert ussen Eichsfelle wädder injetrudelt worn, dr ganze Hofstaat, Hund, Katze, Maus und sogor de Küchenschaben. Me muss sich das mol värschtelle, wie dr Koch dn Küchenjungen ein dachteln wutte schlief he ah in und sogor än Knecht und ne Magd, die sich in dr Scheune sexuell vergnüchten....

Me muss sich die ganze Pennerei so värschtelle, als wie wenn hiete Pillip Amthor, Gauland odder AKK eine von ehrn mätreißenden Monologen vär Schticker drissich Schnarchnasen im Bundestare holn.

Und siehe, es wuchs änne dichte Hecke von stacheligen Rosen um das ganze Schloß drimmerin. Und jenaue hier, an der Schtelle wurde dr Name für das Prinzesschen und das Märchen jefungen. Dornröschen!!!



In dr ganzen Umgäwung erzählte me sich dr Geschichte von dem schlummernden Dornröschen und das lockte nune wädder so einige Kadetten aan, die in das Schloß rin wutten um eventuell das Dornröschen uffzewecke un d in dr Follije ne königliche Karriere ze mache.

Es kam awwer kinn Aas därch die Dornenhecke därch.

Und so vergingen de Johre, bäs wärklich de hunnert Lenze rim warn. Just zu der Ziet war än Nordhisser in der Gäjend ungerwäjens. He entschtammete än gut gehenden Schnapsbrennerfamilie und sin Alkoholpegel hatte schunt änne gewisse Ungergrenze bedenklich ungerschrätten.

Dr Nordhisser fällt dabie in änne sehre schwierige Gemütsverfassung und neijet dann dazu in än Zustand unkontrollierbarer Nölerei ze verfalle. Im Aangesicht dr widerborschtigen Dornenhecke brach’s dodrim ungebremst ruus. Dr Brennersohn schimpte und nölte, daß es änn Froide war und was soll ich sah. Das Rosengelumpe löste sich so in Wohlgefallen uff, als hätte me dn Boden mät Glyphosat jeschwängert. Das Verschwingen dr Hecke war natierlich nur dodruff zericke ze führe, dass just in dem Momente der Fluch sinne Haltbarkeitsduer erreicht hatte und sich in Wohlgefallen ufflöste.



Die Schlofenden äwwerall interessierten he kin bäschen, denn he wutte schnelle wädder Heime.Dr Brenner gungk därch das Schloß und kam schließlich an dn Turm samt Treppe.

He schtieg de Treppe ruff, kam owweene aanund sah das Dornröschen im Bette läh. Was ihm awwer noch mehr ins Aue schtach, das war änne arg verschtaubte Flasche Doppelkorn, die uffen Nachttischen schtand. Er ging hän, guckte druff und dann fuhr es ussen ruus: Bäh, Hardenberger, do suff ich läwwer nüscht!!“

Erscht jetzt war Ziet fär Dornröschen. Immer schaen dr Reihe nach. Unse Brenner guckte Dornröschen aan und dann kunnte he nich annerschter, er drückte ihr än fetten Schmatz direktemank uffen Mund. In dem Moment schlug es de Auen uff und hauchte im zu: Ässen dr Fluchhafen BER schunt fertich??“ Mät der Frare kunnte unse Brenner äwwerhaupt und gor nüscht aanfange awwer he fiel uff, dass hunnert Johre ohne Mundhygiene nich ohne Foljen jebläwwen warn. Än Schluck Nordhisser Doppelkorn behob ah das kleine Problem.

He kunnte infach äwwer Dornröschens Schönheit gliech nachen Uffwache nich fertich wäre, denn ‘s äs jo so, dass de meisten Menschers morjens gliech nachen uffstehe sozusaren uff Werksinschtellungen zericke jesetzt sin und erscht nach massiven Insatz chemischer Inkredenzien sich dem gewohnten Ussehe annähern. Zwischen Uffwache und optischer Uffbessereung vollzeht dr Mensch nämlich sinne jesamte schtammesgeschichtichtiche Entwicklung, wobie dr Affe dabie änne dommenierende Rolle äwwernimmet.

Äs war jo so, in dem Auenblicke, wo Dörnröschen sinne Äuelchen uffklappte, worden alle annern ah munter. Dr Könich und sinne Königin wachten mätn dicken Koppe uff, dr Knoch knallte dem Küchenjungen eine hinger de Löffel und Magd und Knecht, die grade mätnanner im Heu beschäfticht warn wachten ah ganz verzückt wädder uff. De Magd sahte ganz hän und her jerässen: Hunnert Johre im Verkehr stecke jebläwwen, das glauwet uns kinner.

Der Knecht kam später fär sinne Schtandfestichkiet ins Guinnes Buch dr Rekorde.

Dornröschen und dr Brennprinz fierten Hochziet und dr Doppelkorn floss in Schtrömen. Als Wohnsitz wählten se natierlich Nordhusen, denn was ässen schunt än Schloss bi Sonnershusen gäjen Nordhusen.

Und wenn se nich jeschtorben sin, dann luern se noch hiete uff de erschte Industrieansiedlung in dr Goldenen Aue.