Professor Zwanziger gibt seinen Jahresrückblick an der Hochschule in Nordhausen

Die Menschen sind 2019 auch nicht schlauer geworden. Zu dieser nüchternen Feststellung muss erst ein Weiser des Nordhäuser Alltags kommen: Professor Zwanziger alias Winfried Schmitt. „VW bescheißt sinne Kunden, in Amerika missen se de Liete entschädige un hier gucken de Liete in de Röhre, kriehn Fahrverbote uffjebrummet. Und was machen se? Kaufen witter VW und schimfen uff än 16-jähriges Mädchen“, begründet das Nordhäuser Original die Kernthese seines ganz persönlichen Jahresrückblicks. Greta Thunberg sei darin der große „Uffreger“ gewesen, sagt er. „Bi Umweltschutz wärn se alle giftich.“

Aber auch an anderen prägenden Themen der vergangenen zwölf Monate lässt der Professor kein gutes Haar. 2019, das ist für ihn mit einem Rahmen versehen: Zu Beginn des Jahres verschwindet der Nordhäuser Treppenkäfer „Zwahebro“, am Ende ein Strahler vom hiesigen Weihnachtsmarkt. Und dazwischen – wird das „Grüne Gewölbe usjeräumt“. „Hauptsache, mie sparn de Pollezei kaputt“, schimpft er über das Fehlen von Ordnungshütern, mit denen das Leben doch so viel einfacher wäre. Ein Beispiel: „Vulkan usjebrochen, kin Problem, do fangen mie den Strollich wädder in.“

Und zurück zur Ausgangsthese: Dass man die „Liette eben nich äwwerschätzen“ sollte, beweist Schmitt in seiner Generalabrechnung der EU-, Kommunal- und Landtagswahlen. „Ich dachte dasses gut äs, dass in Thüringen Björn Höcke AfD-Chef äs. Weil der so dusselich äs, wärn den nich so veele Liete wählen.“ Doch zu früh gefreut.

Auch die CDU kriegt beim Mitglied der Rolandgruppe ihr Fett weg. Das C im Namen der Christdemokraten sei wohl der „geilste PR-Gag“, höhnt er. „Do wärn Finanzjongleure bi der Steuer großzügig behannelt, dafär holn me uns de Steuern von de Rentner. Das verstehn die Heimichensfänger unger christlicher Nächstenliebe.“ Der politischen Debatte, höhere Mindestlöhne könnten die Wirtschaft schwächen, hält Prof. Zwanziger daher Robert Boschs Ausspruch von 1931 entgegen: „Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne zahle.“

Garniert wird dieser Nordhisser Rückblick noch mit einem Appell an die Jugend: „Die Klimademos finge ich toll, und das macht bestimmet än Riesenspaß, awwer viellicht sutte me mol mät aller Forsche färn Frieden uff de Stroße gehe“, sagt er. Denn: „So richtich klimafringdlich äs Kriege nämlich ah nich.“ Stattdessen sollen beim Klimaschutz Bürger für das Versagen der Politik zahlen, verweist Zwanziger auf Streckenstilllegungen der Bahn nach der Wende. War früher alles besser? Zumindest konnte man im Zug „bäs nach Zwinge fahre“. „Ich weiß zwar nich, was ich do sull, awwer immerhän.“

Zu guter Letzt blickt unser Professor auch noch in die Boulevard-Schlagzeilen und auf ein medizinisches Rätsel der vergangenen 365 Tage: auf das große Zittern der Kanzlerin. Den Grund dafür hat Zwanziger schnell entschlüsselt. Es könne sich um nichts anderes als Flüssigkeitsmangel handeln. „Denn ich hah dn Bundespräsidenten ne Pulle Nordhisser Traditionskorn äwwergeben, und he hät später nich jezitter“, sagt er über den Besuch Frank-Walter Steinmeiers bei Schachtbau. Sein Rat daher an „Mutti“: „Veele trinke!“