Der Weg von Nordhausens Kernstadt – wie hier in der Rautenstraße – in die Ortsteile Herreden, Hesserode und Petersdorf soll für Radfahrer in den kommenden Jahren deutlich einfacher werden.

Radweg von Nordhausen nach Herreden soll bis Ende der Sommerferien fertig sein

Bei der Entwicklung von drei lang ersehnten Radwegen von Nordhausens Kernstadt in die Ortsteile Hesserode, Herreden und Petersdorf ist das Rathaus auf Kurs. Das ließ sich diese Woche von der Verwaltung im Ausschuss für Ortsteile erfahren. Am weitesten seien die Planungen für jene Trasse nach Herreden, erklärte Bauamtsleiter Heiko Müller dem Gremium. So seien Rathaus und Landratsamt als gemeinsame Projektverantwortliche mittlerweile mit den vier betroffenen Grundstückseigentümern über den Bau einig. Weil auch Nordhausens Haushalt genehmigt ist, kann zudem in Kürze die Ausschreibung der Baumaßnahmen erfolgen. „Außerdem ist der Radweg in ein Programm für 90-prozentige Zuschüsse aufgenommen worden“, freute sich Müller. Sein ehrgeiziges Ziel: Den Radweg noch bis Ende der Sommerferien vollenden.

Hesserode: Letzte Grundstücksfragen sind zu klären Deutlich komplexer ist das Verfahren für die Planungen eines Wegs nach Hesserode, immerhin liegen hier 46 Grundstücke an. Bei 31 zügigen Rückmeldungen sind nun noch einige Eigentumsfragen zu klären. Müller ist dennoch zuversichtlich. Demnach wolle das Rathaus bis März die nötigen Fördermittel anmelden und im Herbst beantragen. Ein Bau wäre so kommendes Jahr realistisch, stellte er in Aussicht. Petersdorf: Bau ist 2022 denkbar Auch die Petersdorfer wünschen sich einen Radweg, um auf der hügeligen Strecke nicht mehr der Gefahr von Autofahrern und Lastwagen ausgesetzt zu sein. Auch diesen Wünschen konnte der Bauamtsleiter nun gute Nachrichten entgegenhalten. So habe sich die Stadt zuletzt intensiv mit dem Landesamt für Bau und Verkehr darüber verständigt. Die Behörde in Leinefelde soll nun die Planungen übernehmen. Läuft alles nach Müllers Prognose, so können kommendes Jahr Fördergelder beantragt werden. 2022 könnten die Bagger rollen.