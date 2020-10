Rätsel um dritte Abstrichstelle in Blankenstein

Einrichtung einer Abstrichstelle auf COVID-19 war in Blankenstein geplant. Doch bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) will man davon nichts wissen.

Blankenstein. Amtsarzt kündigte zusätzlichen Stützpunkt in Blankenstein an, der aber offenbar gar nicht kommen soll

In Blankenstein werde eine dritte Abstrichstelle für Coronatests im Saale-Orla-Kreis eingerichtet, war am Montag während einer Pressekonferenz im Landratsamt verkündet worden. Doch bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) will man davon nichts wissen. „Wir sind momentan dran, eine dritte Abstrichstrecke in Blankenstein zu etablieren“, hatte Amtsarzt Torsten Bossert mitgeteilt. Derzeit gebe es lediglich die Abstrichstrecke am Krankenhaus Schleiz, die zwei Stunden am Tag geöffnet habe und sonntags geschlossen sei. Eine weitere Möglichkeit, bei Bedarf eine Abstrichstelle zu nutzen, befinde sich im Landratsamt selbst. Alle Infos im kostenfreien Corona-Liveblog