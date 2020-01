Rapsong beendet Präsentation von Auschwitz-Projekt in Apolda

„Die Fahrt zum Konzentrationslager Auschwitz hat uns sehr mitgenommen – es liefen auch Tränen“, verrät Tamia Denner vom Gymnasium Bergschule Apolda nach dem gemeinsamen Auftritt. Die 16-Jährige gehörte zur Gruppe von Jugendlichen der 10. und 11. Klassen, die in diesem Schuljahr am Auschwitz-Projekt teilgenommen haben (diese Zeitung berichtete).

Wandbilder, Videos und auch Gedichte sind entstanden, während der langen Vor- und Nachbereitung und natürlich beim Besuch der Gedenkstätte. Die Freiwilligen, die dort waren, haben am Freitag den Schülern ihres Gymnasiums und der Öffentlichkeit die Projektergebnisse vorgestellt. Dabei habe es auch wieder einen bewussten Tabubruch gegeben, wie es der verantwortliche Lehrer Dieter Riel beschreibt.

Fahrt des Gymnasiums Bergschule Apolda ein einmaliges Projekt in Deutschland

Die Rede ist von dem vielleicht streitbaren, aber in jedem Fall namenlosen Rapsong, den die Schüler mit dem Musiker Sascha Köhler zum Ende ihrer Präsentation vortrugen. „Memories don’t forget“ ist der Arbeitstitel des Lieds zum Jubiläum des Auschwitz-Projektes am Gymnasium. Bereits zum 30. Mal waren Schüler dort. Die aufwendige Bearbeitung dieses Kapitels der Geschichte Deutschlands nennen Verantwortliche der Gedenkstätte hingegen „einmalig“ in der Bundesrepublik, so Dieter Riel. Er hebt hervor, wie die Schüler persönlich wüchsen und sich entwickelten, wenn man sie denn lasse.

„Wir haben das nicht verbrochen“, so Tamia Denner, die sich persönlich sehr für die Thematik interessiere. Wichtig sei es, dass Lager wie Auschwitz nicht vergessen würden. Dies sei vor dem Hintergrund eines Rechtsrucks in der Gesellschaft umso bedeutsamer. Die Verschiebung bei der Stärke der Parteien sehe die Zehntklässlerin nur als Symptom, nicht als Wurzel des Problems.

Anderen Bildungseinrichtungen wünscht die 16-Jährige, dass Schüler dort an ähnlichen freiwilligen Projekten teilnehmen können. Ein Mindestalter gebe es dafür nicht. Auch Achtjährigen könnte man die Geschichte schon mit einfacheren Worten erklären.