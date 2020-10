Rathaus Bad Sulza erkämpft Option auf Behördenbus 2.0

Im Tauziehen um den zum jüngsten PVG-Fahrplanwechsel eingestellten Behördenbus, hat Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze offenbar einen Teilerfolg erzielt. Gegenüber dieser Zeitung hieß es am Freitag aus dem Landratsamt Weimarer Land, dem Eigentümer des Nahverkehrsunternehmens, dass der Behördenbus noch vor dem Jahresende als Rufbus zurückkehren könnte und zum Fahrplanwechsel im kommenden Jahr sogar ein bedeutendes Upgrade erfahren könnte.

Dass diese Optionen nun diskutiert werden, hängt mutmaßlich auch mit der Hartnäckigkeit zusammen, mit der im expliziten Auftrag des Stadtrates sowie der Bürger um die Verbindung gekämpft wurde. So waren unter anderem in Auerstedt, Reisdorf und Gebstedt etwa 130 Unterschriften gesammelt worden. Alle Unterzeichner stimmten für den Erhalt des einmal wöchentlichen Lückenschlusses zur Kernortschaft, ohne den Umweg mit Umstieg in Apolda nehmen zu müssen.

Rund 130 Unterschriften und Auftrag des Stadtrats an Dirk Schütze

Die Liste übergab Dirk Schütze stellvertretend für Mitorganisatorin Karina Wille-Wasmund in der jüngsten Kreistagssitzung an die Sitzungsleiterin, die Beigeordnete Jacqueline Schwikal. Vorab war der Behördenbus auch Thema auf der vergangenen Sitzung des Rats der Landgemeinde. Hier hatte bereits der in Gebstedt wohnende Beigeordnete Heinz-Jürgen Kronberg das Bürgervotum in das Gremium getragen und daran erinnert, dass die Aufgabenerfüllung von Verwaltungsausgaben sich nicht immer rechnen müsse.

Unwirtschaftlichkeit durch eine zu geringe Auslastung hatten Verantwortliche bei der PVG als Grund für die Einstellung genannt. Eine vorab erfolgte Fahrgastzählung des Kreisunternehmens weckte in den politischen Kreisen der Landgemeinde Zweifel – vielleicht nur ein Missverständnis. „Wir werden die genauen Fahrgastzahlen studieren“, kündigte Dirk Schütze an.

Linie könnte ab September 2021 Weimar und Bad Sulza direkt verbinden

Indes könnte nun Anfang Dezember der wöchentlich einmal fahrende Behördenbus als Rufbus auf der alten Linie zurückkehren. Für den Fahrplanwechsel in einem knappen Jahr stellte Matthias Ameis, zuständige Amtsleiter für Wirtschaftsförderung im Landratsamt, in Aussicht, dass die heutige Linie 228 von Weimar über Kromsdorf und Oßmannstedt bis Pfiffelbach von ihrer Endhaltestelle in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße täglich bis Bad Sulza verlängert werden könnte.

„Dirk Schütze ist jemand, mit dem man über die Dinge reden kann“, hob Matthias Ameis das Engagement und den Einsatz für die Landgemeinde hervor. Damit die Optionen aber auch gezogen werden, müsse schlussendlich noch der Stadtrat zustimmen.