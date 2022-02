Wegen Angriffs auf Ukraine: Rathaussturm in Sömmerda abgesagt

Sömmerda. Der Rathaussturm in Sömmerda ist abgesagt worden. Grund ist die Entwicklung im Ukraine-Konflikt.

Der Rathaussturm in Sömmerda wurde auf Grund der aktuellen Entwicklung im Ukraine-Konflikt kurzfristig abgesagt. Eigentlich sollte das im kleineren Format geplante Ereignis am Donnerstag auch ein bisschen Abstand von der Situation rund um die Corona-Pandemie bringen, doch das Geschehen im Ukraine-Konflikt habe sich mittlerweile so zugespitzt, dass die Stadt und der Faschingsclub FCR gemeinsam beschlossen haben, den Rathaussturm abzusagen, hieß es am Donnerstagmorgen aus dem Rathaus.

"Nicht die Zeit, Karneval zu feiern"

„Angesicht der aktuellen und brandgefährlichen Entwicklung in der osteuropäischen Region ist es nicht die Zeit, Karneval – und sei es auch im kleinen Format – zu feiern“, so Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) und Steffen Voigt, Präsident des Faschingsclub Rot-Weiß Sömmerda, übereinstimmend.„Es tut uns leid, dass diese Absage relativ kurzfristig erfolgt. Doch wir hoffen auf das Verständnis bei allen, die sich bereits auf den Rathaussturm eingestellt hatten“, so Bürgermeister und FCR-Präsident.