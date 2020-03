Regine Heubaum verlässt die Gedenkstätte in Nordhausen

Vor einem weiteren Wechsel steht die Führung der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Nachdem Stefan Hördler vor einem Jahr als Gedenkstättenleiter entlassen worden war, übernahm Regine Heubaum kommissarisch die Position an der Spitze. Doch nun verlässt auch sie das Haus. „Aus persönlichen Gründen“, wie sie unserer Zeitung auf Anfrage bestätigte. Seit 2003 war die Historikerin wissenschaftliche Mitarbeiterin, seit 2004 stellvertretende Leiterin.

Wie es nun in der Nordhäuser Gedenkstätte weitergeht, sei gegenwärtig noch unklar. Geklärt ist dagegen die künftige Leitung in Weimar. Jens-Christian Wagner wird ab Oktober der neue Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und somit Nachfolger von Volkhard Knigge.

Wagner ist in Nordhausen kein Unbekannter. Der gebürtige Göttinger leitete von 2001 bis 2014 die Gedenkstätte am Kohnstein. Anschließend hatte er das Amt des Geschäftsführers der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten in Celle übernommen.