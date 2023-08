Berlin Auf der A2 ist am Samstagmorgen ein Reisebus verunglückt. 19 Menschen wurden verletzt – die Autobahn war zweitweise vollgesperrt.

Auf der Autobahn A2 ist am Samstagmorgen ein Reisebus schwer verunglückt. Laut Polizeiangaben fuhr der Bus aus Österreich in Richtung Hannover. Demnach kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und raste in den Graben neben der Fahrbahn. Dort krachte er in die Böschung und stürzte auf die Seite.

Bei dem Unfall wurden 19 Menschen zum Teil schwer verletzt. Für die Rettungsmaßnahmen war die A2 zwischen den Anschlussstellen Peine-Ost und Hämelerwald zeitweise vollgesperrt. Laut Polizei waren neben Polizei und Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Rettungsarbeiten dauern demnach noch an. Die Verkehrsmanagementzentrale empfiehlt, die Unfallstelle über die die Umleitung 16 zu umfahren. Im Stau stehende Fahrzeuge sind aufgefordert, eine Rettungsgasse zu bilden. (pcl)