Reparatur sorgt für Verspätungen und Halteausfälle auf ICE-Strecke

Bahnreisende mit dem ICE mussten am Mittwoch auf der Strecke Erfurt - Frankfurt am Main Verspätungen hinnehmen. (Symbolbild)

Leipzig/Erfurt. Eine Reparatur auf der ICE-Strecke zwischen Erfurt und Frankfurt am Main hat am Mittwoch zu teils erhebliche Verspätungen geführt.

Auf teils erhebliche Verspätungen haben sich Bahnreisende am Mittwoch wegen einer Reparatur auf einer ICE-Strecke zwischen Erfurt und Frankfurt am Main einstellen müssen. Züge wurden zunächst umgeleitet. Es komme zu Verspätungen von etwa 100 Minuten, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch auf ihrer Service-Website mit. Stopps in Fulda und Eisenach entfielen demnach.

Nicht betroffen seien ICE-Züge zwischen Frankfurt und Erfurt, die planmäßig in Bad Hersfeld und Gotha halten sollen. Es könne bis in die Abendstunden dauern, bis die Störung voraussichtlich behoben ist. Eine defekte Weiche bei Fulda müsse repariert werden, sagte eine Bahnsprecherin.