Thüringer Wald. Sonnenschein, Nachtfrost und eine dicke Schneedecke sorgen am Wochenende im Thüringer Wald für gute Bedingungen für Ski und Rodel. Wann welche Pisten geöffnet haben.

Was man im Tal kaum glauben kann, zeigt sich erst in den Höhenlagen des Rennsteig ab 800 Meter: eine bis zu 50 Zentimeter dicke Schneedecke sorgt dort für gute Wintersportbedingungen. Um Oberhof, am Schneekopf, in Schmiedefeld, Masserberg und Steinach sind in Summe 250 Kilometer Langlaufstrecken präpariert. Die Lifte laufen derzeit in 5 Skigebieten von Oberhof bis Steinach. Am Wochenende öffnet zusätzlich das Skigebiet am Ersteberg in Masserberg. Die Skiarea Heubach verlängert am Samstag den Betrieb bis 24 Uhr zum Mitternachtski. Insgesamt kann am Wochenende auf 10,5 km Piste gefahren werden. Winterwandern ist derzeit auf 17 Strecken und insgesamt 65 Kilometern möglich. Gerodelt werden kann an 8 Rodelhängen.

Mit Sonnenschein und Nachtfrost lockt dieses Wochenende nochmals die Wintersportler in den Thüringer Wald!

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die aktuellen Informationen zu den Wintersportbedingungen gibt es auch am Schneetelefon unter 0800 – 72 36 488.

Angebote in Oberhof

Ice-Rafting, Ice-Tubing und Speed-Luge, Mi.-So., Rennrodelbahn Oberhof, www.bob-icerafting.de

Winterfunpark & Schlittschuhbahn Oberhof, Do.-So. 10-18 Uhr

Schneeschuhfackelwanderung, tägl. 17 Uhr, Sport Luck Oberhof, www.sportluck.de

Schneeschuhfackelwanderung mit Guide, Fackel und Glühwein, Mo.&Fr. ab 17:30 Uhr, Wagners Sporthotel Oberhof www.fun-oberhof.de

Biathlon-Schießen für Jedermann Di./Do./Sa./So. 10-13 Uhr, Schießstand am Teller (outdoor), www.biathlonrevier.de Sa 10:30 Uhr, Schießhalle am Teller (indoor), www.fun-oberhof.de

Laser Biathlon Schießen für Kinder, Freitag ab 15-17 Uhr, Haus des Gastes

Pferdekutschenfahrten durch den Winterwald täglich 10/12/14/16 Uhr, www.reitundkutsch.de, www.pferdefuhrbetrieb-nattermann.de

Weitere Veranstaltungen unter www.oberhof.de

Angebote in der Region

Mitternachtski in der Skiarea Heubach, Sa. 26.02 bis 24 Uhr

OpenAir Fasching und Après-Ski Faschingsparty mit Feuerwerk, 26.02.22, 16 - 20 Uhr auf dem Parkplatz am Skilift Ernstthal

Schneeschuhwanderung mit Guide, Mittwochs ab 11Uhr, Waldfrieden Frauenwald http://www.waldfrieden-frauenwald.de

Romantische Fackelwanderung in Suhl Goldlauter, Do. 24.02, Treffpunkt am Parkplatz Geiersberg II Suhl Goldlauter

Winterkino am Hotel Rennsteig, Fr.&Sa. 16:30 -20:30 Uhr, Masserberg

Geführte Trapper-Schneeschuh-Wanderung, Mi.&Do. 9:45 Uhr, ab Rennsteiginformation Neustadt am Rennsteig

Einkehrtipps an der Loipe

Imbiss Außenverkauf an der Snow Tubing Anlage Siegmundsburg, Di.-Fr. 11-16.30Uhr/Sa.&So. 10-16.30 Uhr, Siegmundsburg

Arnika Stadel direkt am Rennsteig Skiwanderweg, Fr.-So. 10-18 Uhr, Friedrichshöhe

Gaststätte Fröbelturm am Skilift in Oberweißbach Mi.-So. 17-20 Uhr geöffnet

Bahnhof Rennsteig "Thüringer Waldlokal" direkt am Rennsteig Skiwanderweg, Do-Mo 10 - 18 Uhr am Wochenende mit Außenverkauf Bratwurst vom Holzkohlegrill, Schmiedefeld

Bergkiosk Frauenwald an der Loipe kleinen Runde Frauenwald, Sa./So. 12 - 17 Uhr, Frauenwald

Gaststätte am Knüllfeld Fr.-So. ab 11Uhr, Imbiss am Lift tägl. ab 12 Uhr, Knüllfeld Steinbach-Hallenberg

Bergwachthütte Rotterode an der Neuhöfer Wiese mit Loipenanbindung zum Rennsteig Skiwanderweg, Sa./So. ab 10-16 Uhr, Rotterode

Jahnhütte an der Neuhöfer Wiese, Fr. ab 17 Uhr - So. 17 Uhr geöffnet, Rotterode

Geöffnete Liftanlagen

Witterungsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten möglich

Corona Hinweis: es gilt 3 G

Mit der neuen Thüringer Corona Verordnung vom 07.02. gilt für die Freizeiteinrichtungen im Außenbereich, insbesondere die Liftanlagen, Rodelhänge, Eisbahnen sowie für die Skischulen und Skiverleihe und in der Gastronomie die 3 G Regelung. Abhängig vom Thüringer Corona Frühwarnsystem können die Maßnahmen angepasst werden.

Der Schutz der eigenen Gesundheit sowie der Schutz der Mitmenschen hat oberste Priorität. Sämtliche Wintersportaktivitäten sollten deshalb unter Einhaltung der gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden.

Mehr Winter-Tipps für den Thüringer Wald:

Liegt im Thüringer Wald Schnee? Die Schneehöhen für Pisten und Loipen in Thüringen

Winterferien in Thüringen: Zahlreiche Angebote und Möglichkeiten zum Skifahren, Rodeln und Relaxen

Rodeln in Thüringen: Die besten Hänge zum Schlittenfahren

Langlauf in Thüringen: Die besten Loipen

Thüringens beste Pisten für Ski und Snowboard

Dossier: Alles zum Wintersport im Thüringer Wald