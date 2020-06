Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Romantischer Heiratsantrag in der Hochschule Nordhausen

Auch Akademiker können romantisch sein. Vor drei Jahren hatten sich Christian Weisbrod und Janine Klostermann an der Nordhäuser Hochschule kennen und lieben gelernt. Beide studierten Gesundheits- und Sozialwesen und machten 2019 erfolgreich ihre Abschlüsse. Ein Jahr zuvor kam Töchterchen Anni zur Welt. Und diese staunte mächtig, als der Papa der Mama am Donnerstag im Audimax der Hochschule einen wunderschönen Heiratsantrag machte.

Mit verbundenen Augen hatte Christian Weisbrod seine Janine quasi an den Ort des Kennenlernens zurück „entführt“ und ließ sie bis zum Schluss in dem Glauben, dass er sie zur Feier des dritten gemeinsamen Jahrestages zum Essen ausführt. Entsprechend groß war die Überraschung als sich Janine Klostermann nicht in einem Restaurant, sondern an ihrer Hochschule wiederfand. Hier bekam sie symbolisch einen Tisch gedeckt und zwar von Freunden, Verwandten und sogar ihrer kleinen Tochter. Und spätestens, als Christian vor ihr niederkniete und ihr einen traumhaften Ring präsentierte, da war ihr klar, dass sie wohl demnächst heiraten wird. Ihr tränenreiches, aber überglückliches Ja rührte die Herzen aller Anwesenden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.