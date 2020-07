Saale-Holzland-Kreis: Corona-Tests bei Camp-Betreuern negativ

Alle Personen, die in einem Feriencamp im südlichen Saaletal Kontakt zu einer infizierten Betreuerin hatten, sind negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Eisenberg. Erstmals seit Beginn der Corona-Krise befinden sich im Landkreis keine Personen mehr in Quarantäne.

Erstmals befinden sich im Saale-Holzland-Kreis keine Personen mehr in Quarantäne, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Die letzten vier Quarantäneanordnungen endeten an diesem Wochenende.

Insgesamt wurde im SHK seit März für 1012 Personen Quarantäne angeordnet. Bereits seit dem 24. Juni gibt es keine aktiven Corona-Fälle mehr im Landkreis.

Die Tests der Betreuer eines Feriencamps, die im Laufe der Woche Kontakt mit einer infizierten Betreuerin aus Berlin hatten, sind alle negativ. Am Freitag war bekannt geworden, dass in einem Feriencamp im südlichen Saaletal eine Mitarbeiterin am Corona-Virus erkrankt war. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt Kontaktpersonen ermittelt und Tests angeordnet.