Sachsen droht harter Corona-Lockdown: Schärfere Schutzmaßnahmen ab Montag?

Dresden. In Sachsen steigen die Corona-Infektionen - mehr als in anderen Bundesländern. Ministerpräsident Kretschmer hat schärfere Schutzmaßnahmen angekündigt.

In Sachsen könnte es Medienberichten zufolge von der kommenden Woche an strengere Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie geben. Unter Berufung auf Regierungskreise berichtet die „Bild“-Zeitung am Montagabend, es werde diskutiert, Geschäfte vom kommenden Montag an (14. Dezember) zu schließen. Nur lebensnotwendige Läden sollen - wie im Frühjahr - offen bleiben. Welche das neben Lebensmittel-Geschäften genau sind, sei noch unklar. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog